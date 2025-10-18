26
مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي مع القوى الكبرى.. ايران تعلن: سنبقى ملتزمين بالدبلوماسية
Lebanon 24
18-10-2025
|
04:56
A-
A+
شددت
وزارة الخارجية
الإيرانية
على أن بلادها لم تعد ملزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، وذلك مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي المبرم قبل 10 سنوات مع القوى الكبرى.
وجاء في بيان للخارجية الإيرانية اليوم السبت أن "كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات المرتبطة به، تعتبر منتهية"، مؤكدة في الوقت نفسه على "
التزام
إيران
الثابت بالدبلوماسية".
وكان يهدف الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)
الولايات المتحدة
، بريطانيا، فرنسا،
روسيا
،
الصين
، وألمانيا إلى ضمان سلمية البرنامج النووي
الإيراني
مقابل رفع
العقوبات
الاقتصادية المفروضة على طهران.
لكن انسحاب
واشنطن
من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك
دونالد ترامب
، وإعادة فرض العقوبات، أدى إلى تراجع التزامات إيران تدريجيًا، وصولًا إلى إعلانها اليوم انتهاء القيود بالكامل.
