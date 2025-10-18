مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي مع القوى الكبرى.. ايران تعلن: سنبقى ملتزمين بالدبلوماسية

Advertisement

شددت على أن بلادها لم تعد ملزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، وذلك مع انتهاء مدة الاتفاق الدولي المبرم قبل 10 سنوات مع القوى الكبرى.وجاء في بيان للخارجية الإيرانية اليوم السبت أن "كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات المرتبطة به، تعتبر منتهية"، مؤكدة في الوقت نفسه على " الثابت بالدبلوماسية".وكان يهدف الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) ، بريطانيا، فرنسا، ، ، وألمانيا إلى ضمان سلمية البرنامج النووي مقابل رفع الاقتصادية المفروضة على طهران.لكن انسحاب من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك ، وإعادة فرض العقوبات، أدى إلى تراجع التزامات إيران تدريجيًا، وصولًا إلى إعلانها اليوم انتهاء القيود بالكامل.