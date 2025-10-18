Advertisement

عربي-دولي

فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة

Lebanon 24
18-10-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1430993-638963881872437777.png
Doc-P-1430993-638963881872437777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يعتزم زيارة إسرائيل يوم الإثنين. 
Advertisement

وذكر المصدر أن من المتوقع أن يصل فانس إلى إسرائيل يوم الإثنين، مضيفا أنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح أن محور الزيارة سيكون "عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة".
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نائب الرئيس الأميركي يعتزم زيارة إسرائيل الإثنين
lebanon 24
18/10/2025 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل وجهت رسالة واضحة مفادها أن المطروح على الطاولة هو صفقة شاملة فقط
lebanon 24
18/10/2025 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
lebanon 24
18/10/2025 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: مقترح ترامب غير مثالي ولكنه أفضل الخيارات المطروحة
lebanon 24
18/10/2025 15:31:13 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب ال

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-10-18
08:12 | 2025-10-18
08:00 | 2025-10-18
07:52 | 2025-10-18
07:35 | 2025-10-18
07:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24