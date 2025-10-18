26
عربي-دولي
فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة
Lebanon 24
18-10-2025
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت القناة 12
الإسرائيلية
أن
نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس يعتزم زيارة
إسرائيل
يوم الإثنين.
وذكر المصدر أن من المتوقع أن يصل
فانس
إلى إسرائيل يوم الإثنين، مضيفا أنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأوضح أن محور الزيارة سيكون "عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة
ترامب
لإنهاء الحرب في غزة".
