فانس يعتزم زيارة إسرائيل.. وهذه الملفات المطروحة على الطاولة

كشفت القناة 12 أن الأميركي جيه دي فانس يعتزم زيارة يوم الإثنين.وذكر المصدر أن من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل يوم الإثنين، مضيفا أنه سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين.وأوضح أن محور الزيارة سيكون "عودة جميع الرهائن القتلى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة لإنهاء الحرب في غزة".