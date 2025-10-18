Advertisement

عربي-دولي

جريمة بشعة جدّاً ارتكبها طفل في دولة عربيّة... هذا ما فعله بزميله في المدرسة!

Lebanon 24
18-10-2025 | 05:35
قُتِلَ طفل بطريقة بشعة على يدّ زميله في المدرسة البالغ من العكر 13 عاماً، في محافظة الإسماعيلية شرقي مصر.
وعثرت الأجهزة الأمنيّة على أشلاء بشرية لطفل موزعة على مواقع مختلفة، بعدما فام زميله الذي يدعى يوسف بقتله وتقطيع جثمانه إلى أشلاء.


وكشف الطفل الذي ارتكب الجريمة، أنّه قرّر التخلص من زميله في المدرسة بسبب مشادة بينهما.
واعترف يوسف بأنه تقمص دور البطل في أحد الأفلام الأجنبية التي شاهدها مؤخرا، وقرر استخدام الطريقة التي شاهدها مع زميله للتخلص منه.
 
 
وأضاف أنّه اصطحب زميله إلى منطقة المحطة الجديدة في مدينة الإسماعيلية، وضربه بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة.
وأشار إلى أنّه استخدم منشاراً كهربائيّاً لتقطيع جثة زميله إلى أشلاء صغيرة حتى يتمكن من حملها والتخلص منها في حقيبته المدرسية.
 
 
وقال يوسف إنّه ألقى الأشلاء في جوار "كارفور" الإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة، وإنّه أكل جزءا من لحم الضحية، ووصف طعمه بأنه "يشبه البانيه". (روسيا اليوم)
 
 
 
