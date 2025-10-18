Advertisement

"فتح": سيطرة حماس الأمنية تعني إعادة إنتاج حكم غير شرعي

18-10-2025 | 07:10
أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، "أن حماس لا تزال تقدم وجودها التنظيمي على حساب شعبنا".
وأشارت الى "أن نرفض حديث حماس عن هدنة طويلة الأمد وتقديم ذرائع لإسرائيل".
وأفادت بأن "إصرار حماس على سيطرتها الأمنية يعني إعادة إنتاج الحكم بقوة غير شرعية".
ورأت "أن حماس تسعى لمقايضات تحافظ على بقائها لا على حقوق الشعب". (العربية)
