عربي-دولي

المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"

Lebanon 24
18-10-2025 | 07:17
أثارت إجابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردّاً على سؤال أحد الصحافيين، جدلاً كبيراً، بعدما قالت له "والدتك هي من اختارت".
وكان مراسل صحيفة "هاف بوست" سأل ليفيت "من اختار بودابست مكاناً لقمة ترامب وبوتين المقبلة؟"، لتردّ عليه "والدتك هي من اختارت".
 
واللافت أن إجابة "والدتك هي من اختارت" لم تقتصر على ليفيت، بل كرّرها مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ. (ارم نيوز)
 
 
 
