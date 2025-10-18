المتحدثة باسم البيت الأبيض تُثير الجدل بإيجابتها: "والدتك هي من اختارت"

أثارت إجابة المتحدثة باسم ، ردّاً على سؤال أحد الصحافيين، جدلاً كبيراً، بعدما قالت له "والدتك هي من اختارت".

وكان مراسل صحيفة "هاف بوست" سأل ليفيت "من اختار مكاناً لقمة وبوتين المقبلة؟"، لتردّ عليه "والدتك هي من اختارت".

واللافت أن إجابة "والدتك هي من اختارت" لم تقتصر على ليفيت، بل كرّرها مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ. (ارم نيوز)