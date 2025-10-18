بعد هجمات الحوثيين.. ناقلة نفط تتعرض لانفجار قبالة اليمن

Advertisement

قالت شركة "أمبري" للأمن البحري، اليوم السبت، إن ناقلة نفط تحمل علم أصدرت نداء استغاثة عقب انفجار على متنها على بعد حوالي 60 ميلاً بحرياً جنوبي أحور باليمن.وأوضحت "أمبري" أن طاقم السفينة قال في نداء الاستغاثة الذي أطلقه، إنه يريد ترك السفينة، مضيفة أن "عملية البحث والإنقاذ جارية" حالياً.ومنذ تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات على سفن تجارية يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن.وأدى هذا الأمر إلى خلل في مجال ، حيث اضطرت سفن الشحن إلى اتخاذ طرق بديلة عن . ( العربية)