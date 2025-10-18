Advertisement

عربي-دولي

جنود ألمان إلى حدود غزة.. بداية انخراط أوروبي في خطة سلام تقودها واشنطن

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:30
A-
A+

Doc-P-1431041-638963979235857891.jpg
Doc-P-1431041-638963979235857891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب إسرائيل، في إطار مراقبة عملية السلام في غزة.
Advertisement

وذكرت الوزارة أنه سيجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال، في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجنود الثلاثة سيعملون جميعاً بزيهم العسكري ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني - العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية، فإن المركز هو وحدة عسكرية قيد الإنشاء، وسوف يتمركز في جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الدفاع الألمانية، تشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار، وإزالة مخلفات الحرب، وتنسيق المساعدات الإنسانية. وبحسب الوزارة، يتولى المركز تنسيق دمج وتدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوة الدولية المقترحة لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة، والتي نصت عليها خطة السلام المكونة من 20 بنداً، والتي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقاً لمستشار أميركي رفيع المستوى، أبدت دول عدة - من بينها إندونيسيا - استعدادها للمشاركة في هذه القوة.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الوحدة بدأت عملها بالفعل، وأن إرسال جنود ألمان إليها لا يحتاج إلى تفويض خاص من البرلمان؛ نظراً لعدم مشاركتهم في أي عمليات قتالية مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان: «شركاؤنا أيضاً تعهدوا بالمشاركة في مركز التنسيق». (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة
lebanon 24
18/10/2025 21:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: خطة الرئيس ترامب بشأن غزة فرصة للسلام الدائم
lebanon 24
18/10/2025 21:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنية تأمل في أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة
lebanon 24
18/10/2025 21:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: يجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة
lebanon 24
18/10/2025 21:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الألمانية

البرلمان

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:59 | 2025-10-18
13:46 | 2025-10-18
13:13 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
12:32 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24