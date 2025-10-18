29 شهيدًا و21 مصابًا خلال 48 ساعة في مستشفيات قطاع غزة

Advertisement

أكدت بغزة، اليوم السبت، الى "وصول 135جثمانا إلى على 4 دفعات".واشارت الوزارة "الى "أن الجثامين التي تسلمناها جرد بعضها من الملابس وعليها آثار تعذيب وأعيرة نارية بالصدر والرأس".وأضافت "أن لا نملك مختبرات وأجهزة للكشف عن الهوية للتعرف على الجثامين".وأفادت "بأن مستشفيات القطاع استقبلت 29 شهيدا و21 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".وتابعت: "ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 68,116 شهيدا و170,200 مصاب منذ 7 تشرين الأول 2023". (الجزيرة)