عربي-دولي

29 شهيدًا و21 مصابًا خلال 48 ساعة في مستشفيات قطاع غزة

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:06
Doc-P-1431045-638964004683414851.jpg
Doc-P-1431045-638964004683414851.jpg photos 0
أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، الى "وصول 135جثمانا إلى قطاع غزة على 4 دفعات".
واشارت الوزارة "الى "أن الجثامين التي تسلمناها جرد بعضها من الملابس وعليها آثار تعذيب وأعيرة نارية بالصدر والرأس".
وأضافت "أن لا نملك مختبرات وأجهزة للكشف عن الهوية للتعرف على الجثامين".
وأفادت "بأن مستشفيات القطاع استقبلت 29 شهيدا و21 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".
وتابعت: "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 68,116 شهيدا و170,200 مصاب منذ 7 تشرين الأول 2023". (الجزيرة)
