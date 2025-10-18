Advertisement

عربي-دولي

مصر تسعى لوقف الحرب في السودان وإنهاء الأزمة الإنسانية

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:30
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، سعي بلاده إلى إنهاء الأوضاع المأساوية في السودان، قائلا إن الحرب في السودان تدمر كل شيء ولا بد من إنهائها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية المالديف السبت، أن بلاده معنية في المقام الأول بكل ما يحدث في السودان، مؤكدا أن مصر حريصة على سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، ثم إلى عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدا، وتكون ذات ملكية سودانية.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، موضحا أن السيسي وجه الدعوة إلى البرهان لزيارة مصر وتحدثا حول الأهمية البالغة لإنهاء الحرب.

وشدد الوزير المصري، على حرص بلاده الكامل لدعم الدولة السودانية وكل مؤسساتها وفي قلبها المؤسسة العسكرية، منوها إلى جهود جارية لوقف الحرب وتحقيق تفاهم بين الأطراف المعنية.

وأعرب عن أمله من تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، والتوصل إلى تفاهم بين كل الأطراف المعنية لتنفيذ هدنة إنسانية في أقرب وقت ممكن، وإنهاء الحصار على الفاشر والذي وصفه بالظالم، والممتد لأكثر من عام ونصف.

وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء السودان، وأن تؤدي الجهود إلى وقف إطلاق النار ومنع تدفق الأسلحة من الخارج، وبدء العملية السياسية. (اليوم السابع)
