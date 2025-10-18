Advertisement

عربي-دولي

مناقشات لترتيب لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:36
Doc-P-1431053-638964023510549395.jpg
Doc-P-1431053-638964023510549395.jpg photos 0
كشفت "سي ان ان"، أنّ مسؤولي الإدارة الأميركية ناقشوا في أحاديث خاصة إمكانية ترتيب اجتماع بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عندما يزور الرئيس الأميركي آسيا الشهر المقبل.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24