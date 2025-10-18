قبل لقائه بترامب... دعوات لاعتقال بوتين

Advertisement

أثار إعلان الرئيس الأميركي عزمه لقاء نظيره الروسي في العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بشأن ، عاصفة من الجدل القانوني والدبلوماسي، إذ يُعدّ اختيار الموقع عقبة بحدّ ذاته أمام .فوفقاً لتقرير لصحيفة "التليغراف"، لا يستطيع الوصول إلى المجر دون عبور أجواء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أو دول موقّعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا.وهذا يعني أن دولاً مثل صربيا، رومانيا، أو سلوفاكيا ستكون ملزمة نظرياً بتوقيفه إن دخلت طائرته مجالها الجوي.أما ، فسارعت إلى دعوة بودابست لاعتقال بوتين، بينما تجنبت دول أوروبية أخرى اتخاذ موقف علني خشية الظهور بمظهر المعارض لفرص السلام. (العربية)