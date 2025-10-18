هذا موعد إعادة فتح معبر رفح

Advertisement

أعلنت في مصر أنه ستتم إعادة فتح معبر الحدودي يوم الإثنين المقبل.وأكدت السفارة أن "إعادة فتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة".وكان مكتب أعمال الحكومة ، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات. (سكاي نيوز عربية)