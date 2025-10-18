Advertisement

عربي-دولي

هذا موعد إعادة فتح معبر رفح

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1431077-638964066788827932.jpg
Doc-P-1431077-638964066788827932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي يوم الإثنين المقبل.
Advertisement

وأكدت السفارة أن "إعادة فتح معبر رفح سيسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة".

وكان مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، قد أعلن أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل: موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق
lebanon 24
18/10/2025 21:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تنفي التقارير التي تحدثت عن إعادة فتح معبر رفح غدا
lebanon 24
18/10/2025 21:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح
lebanon 24
18/10/2025 21:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة فلسطين في القاهرة: فتح معبر رفح ابتداء من الإثنين
lebanon 24
18/10/2025 21:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الفلسطينية

الفلسطينية

الإسرائيلي

هيئة تنسيق

سكاي نيوز

سكاي نيو

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:59 | 2025-10-18
13:46 | 2025-10-18
13:13 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
12:32 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24