عربي-دولي

عنصر حاول تفجير نفسه.. مداهمة خلية لـ"داعش" في سوريا (صور)

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:32
نفّذ جهاز الاستخبارات العامة السوري بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق عملية أمنية خلال مداهمة موقع خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة معضمية القلمون شمال المحافظة، بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لتحركات العناصر.
أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، فيما لقي الثاني حتفه أثناء محاولته تفجير نفسه، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه نتيجة الاشتباكات.

عُثر في الموقع على أسلحة وذخائر وحزام ناسف معدّ للتفجير، في إطار جهود الوحدات الأمنية لضمان أمن الوطن واستقرار المواطنين.
 
