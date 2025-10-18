Advertisement

أسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية، فيما لقي الثاني حتفه أثناء محاولته تفجير نفسه، وتوفي الثالث متأثراً بجراحه نتيجة الاشتباكات.عُثر في الموقع على أسلحة وذخائر وحزام ناسف معدّ للتفجير، في إطار جهود الوحدات الأمنية لضمان أمن الوطن واستقرار المواطنين.