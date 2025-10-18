مقتل 15 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية بيرنامبوكو البرازيلية

Advertisement

وقع حادث مميت مساء الجمعة في ولاية بيرنامبوكو ، أدى إلى مصرع 15 شخصًا على الأقل، وفق شرطة الطرق الفيدرالية.وفي التفاصيل، فقد السائق السيطرة على الحافلة قبيل الساعة الثامنة مساءً، انحرف إلى المسار المعاكس، اصطدم بصخور على جانب ، ثم ارتطم بحاجز رملي وانقلب لاحقًا.تواجد 30 راكبًا على متن الحافلة بحسب قائمة اطلعت عليها الشرطة، وتأكدت وفاة نصفهم حتى الآن، بينهم 11 امرأة وأربعة رجال، بينما لم يُعلن بعد العدد الإجمالي للمصابين.أُصيب السائق بجروح طفيفة، وخضع لاختبار قياس وظهرت نتيجته طبيعية. استمرت السلطات في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.