عربي-دولي

مقتل 15 شخصًا في انقلاب حافلة بولاية بيرنامبوكو البرازيلية

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:46
وقع حادث مميت مساء الجمعة في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل، أدى إلى مصرع 15 شخصًا على الأقل، وفق شرطة الطرق الفيدرالية.
وفي التفاصيل، فقد السائق السيطرة على الحافلة قبيل الساعة الثامنة مساءً، انحرف إلى المسار المعاكس، اصطدم بصخور على جانب الطريق السريع، ثم ارتطم بحاجز رملي وانقلب لاحقًا.

تواجد 30 راكبًا على متن الحافلة بحسب قائمة اطلعت عليها الشرطة، وتأكدت وفاة نصفهم حتى الآن، بينهم 11 امرأة وأربعة رجال، بينما لم يُعلن بعد العدد الإجمالي للمصابين.

أُصيب السائق بجروح طفيفة، وخضع لاختبار قياس الكحول وظهرت نتيجته طبيعية. استمرت السلطات في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
