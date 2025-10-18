Advertisement

عربي-دولي

مع اقتراب العاصفة الاستوائية.. إجلاء الآلاف في الفلبين

Lebanon 24
18-10-2025 | 14:41
أجلت السلطات الفلبينية آلاف السكان إلى مراكز آمنة مع اقتراب العاصفة الاستوائية «فينغشين»، المعروفة محليًا باسم "راميل"، من المقاطعات الساحلية، بحسب وسائل إعلام محلية السبت.
سجّلت منطقة بيكول إجلاء 21,945 شخصًا في مقاطعات ألباي وماسباتي وكاتاندوانيس منذ أن هبطت العاصفة مساء السبت في المنطقة، وفق صحيفة "إنكويرر".

وتوقّعت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية وصولًا ثانيًا للعاصفة إلى مقاطعة أورورا صباح الأحد.

وأفاد خفر السواحل بحلول ظهر السبت بأن 3,142 مسافرًا تقطّعت بهم السبل في موانئ مختلفة بعد أن عُلّق السفر البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، كما احتجزت الموانئ 1,004 شحنات متدحرجة وست سفن وسفينتين آليتين.

في السياق، حذّرت هيئة الأرصاد "باغاسا" من احتمال حدوث عواصف مدّية تراوحت بين متر ومترين على السواحل في ألباي وأورورا وكامارينز نورتي وكامارينز سور وكاتاندوانيس وماسبات وسورسوجون وأجزاء أخرى من لوزون.
