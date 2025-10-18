كندا تُمَوِّل؟ تحقيق يكشف ملايين تدعم الاستيطان والجيش الإسرائيلي

25
عربي-دولي
كندا تُمَوِّل؟ تحقيق يكشف ملايين تدعم الاستيطان والجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
18-10-2025
|
14:54
A-
A+
كشف فيلم "تمويل
الاحتلال
" الذي بثّته هيئة الإذاعة الكندية ضمن برنامج "السلطة الخامسة" استخدام جمعيات خيرية في
كندا
لملايين الدولارات لدعم أنشطة المستوطنين غير القانونية وتمويل الجيش
الإسرائيلي
.
وعرض الوثائقي اعتداء مستوطنين على خضر نواجعة وزوجته خارج منزلهما في
الضفة الغربية
، فيما وصفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان موسم الزيتون بأنه "الأخطر منذ عقود"، وأوردت اقتلاع أو إتلاف 48,728 شجرة بينها 37,237 زيتون، وتنفيذ 7,154 هجومًا خلال عامين أسفر عنها مقتل 33 فلسطينيًا وتهجير 33 تجمعًا بدويًا.
وأفاد التحقيق بأن الهجمات
الإسرائيلية
منذ تشرين الاول 2023 قتلت نحو 68 ألف فلسطيني في غزة، وبأن كندا فرضت منذ أيار 2024 عقوبات على 17 فردًا و7 كيانات بسبب "عنف متطرف من جانب المستوطنين".
وذكر الباحث مايلز هاو أنّ ملفات "ميزراحي كندا" لعامَي 2022 و2023 كشفت أكثر من 4 ملايين دولار لجهات تدعم النشاط الاستيطاني، فيما صرّح المحامي شين مارتينيز بأن "جمعية الجنود الإسرائيليين" تلقت 1.2 مليون دولار في 2023 و"أصدقاء الجيش الإسرائيلي" 35 ألف دولار.
وأكد الوثائقي امتناع الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية و"مؤسسة مزراحي كندا" و"الصندوق القومي اليهودي الكندي" وهيئة الإيرادات الكندية عن التعليق أو عدم الاستجابة، وأصبح الفيلم متاحًا على "يوتيوب". (الاناضول)
