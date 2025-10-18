Advertisement

عربي-دولي

هل سيتم استئناف الرحلات بين دمشق وموسكو؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:29
أكّد مصدر في شركة الطيران السورية "فلاي شام" أنّ ملف استئناف الرحلات بين دمشق وموسكو "سيستغرق بعض الوقت"، موضحًا أنّ الإعلان عن أي تفاصيل سيتم لاحقًا، وأنه "لا توجد معلومات حاليًا حول المواعيد".
وكانت قد توقّفت الرحلات المباشرة بين العاصمتين في كانون الأول 2024، بعدما كانت تُسيَّر سابقًا عبر شركتَي Syrian Air وCham Wings، التي تحمل الآن اسم "فلاي شام". (روسيا اليوم)
