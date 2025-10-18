هل سيتم استئناف الرحلات بين دمشق وموسكو؟

Advertisement

أكّد مصدر في "فلاي " أنّ ملف استئناف الرحلات بين وموسكو "سيستغرق بعض الوقت"، موضحًا أنّ الإعلان عن أي تفاصيل سيتم لاحقًا، وأنه "لا توجد معلومات حاليًا حول المواعيد".وكانت قد توقّفت الرحلات المباشرة بين العاصمتين في كانون الأول 2024، بعدما كانت تُسيَّر سابقًا عبر شركتَي Syrian Air وCham Wings، التي تحمل الآن اسم "فلاي شام". (روسيا اليوم)