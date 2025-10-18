كارثة صحية في بلد عربي.. 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية!

Advertisement

أعلنت هيئة الدواء سحب أكثر من 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال المرحلة الثانية من المبادرة، بنسبة 94.2% من الكميات المستهدفة، على أن تنتهي هذه المرحلة نهاية تشرين الاول الجاري.قالت أميرة محجوب، رئيس للتفتيش الصيدلي، إن أكثر من 15 ألف صيدلية قدّمت إقرارات توضح حركة الأصناف بين شركات التوزيع، فيما تتولى شركات الإنتاج استلام الوحدات المجمّعة تمهيدًا لإعدامها. وتواصل الهيئة متابعة التنفيذ لضبط سوق الدواء.أُطلقت المبادرة عام 2023 بالتعاون مع وشركات الإنتاج والتوزيع. وأنهت مرحلتها الأولى في 2024 بسحب نحو 10 ملايين وحدة، بينما بدأت المرحلة الثانية في آب لتعزيز التنسيق والرقابة. (روسيا اليوم)