عربي-دولي

كارثة صحية في بلد عربي.. 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية!

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:40
Doc-P-1431166-638964242376133056.png
Doc-P-1431166-638964242376133056.png photos 0
أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب أكثر من 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال المرحلة الثانية من المبادرة، بنسبة 94.2% من الكميات المستهدفة، على أن تنتهي هذه المرحلة نهاية تشرين الاول الجاري.
قالت أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي، إن أكثر من 15 ألف صيدلية قدّمت إقرارات توضح حركة الأصناف بين شركات التوزيع، فيما تتولى شركات الإنتاج استلام الوحدات المجمّعة تمهيدًا لإعدامها. وتواصل الهيئة متابعة التنفيذ لضبط سوق الدواء.

أُطلقت المبادرة عام 2023 بالتعاون مع نقابة الصيادلة وشركات الإنتاج والتوزيع. وأنهت مرحلتها الأولى في تموز 2024 بسحب نحو 10 ملايين وحدة، بينما بدأت المرحلة الثانية في آب لتعزيز التنسيق والرقابة. (روسيا اليوم)
