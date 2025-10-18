25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كارثة صحية في بلد عربي.. 17 مليون عبوة دواء منتهية الصلاحية!
Lebanon 24
18-10-2025
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة الدواء
المصرية
سحب أكثر من 17 مليون عبوة منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال المرحلة الثانية من المبادرة، بنسبة 94.2% من الكميات المستهدفة، على أن تنتهي هذه المرحلة نهاية تشرين الاول الجاري.
Advertisement
قالت أميرة محجوب، رئيس
الإدارة المركزية
للتفتيش الصيدلي، إن أكثر من 15 ألف صيدلية قدّمت إقرارات توضح حركة الأصناف بين شركات التوزيع، فيما تتولى شركات الإنتاج استلام الوحدات المجمّعة تمهيدًا لإعدامها. وتواصل الهيئة متابعة التنفيذ لضبط سوق الدواء.
أُطلقت المبادرة عام 2023 بالتعاون مع
نقابة الصيادلة
وشركات الإنتاج والتوزيع. وأنهت مرحلتها الأولى في
تموز
2024 بسحب نحو 10 ملايين وحدة، بينما بدأت المرحلة الثانية في آب لتعزيز التنسيق والرقابة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دواء منتهي الصلاحية يهدد حياة اللبنانيين.. ونقيب الصيادلة يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
دواء منتهي الصلاحية يهدد حياة اللبنانيين.. ونقيب الصيادلة يدق ناقوس الخطر
19/10/2025 10:48:58
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. "مواد منتهية الصلاحية" داخل متجر!
19/10/2025 10:48:58
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: خطوة الترويكا محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية وتنتهك القرار 2231
Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: خطوة الترويكا محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية وتنتهك القرار 2231
19/10/2025 10:48:58
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
Lebanon 24
عبد المسيح يُحذّر من كارثة صحية وبيئية في لبنان
19/10/2025 10:48:58
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة المركزية
نقابة الصيادلة
إدارة المركز
رئيس الإدارة
روسيا اليوم
المصرية
روسيا
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
03:30 | 2025-10-19
19/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
02:44 | 2025-10-19
19/10/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
02:27 | 2025-10-19
19/10/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
01:54 | 2025-10-19
19/10/2025 01:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-10-19
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
03:16 | 2025-10-19
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
02:44 | 2025-10-19
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
02:27 | 2025-10-19
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
01:54 | 2025-10-19
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
01:09 | 2025-10-19
جولة إعادة حاسمة في بوليفيا: المحافظون يتنافسون على إنقاذ الاقتصاد
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24