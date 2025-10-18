بالصور.. محطة مترو جديدة في إيران تكرّم "السّيدة مريم العذراء"

Advertisement

تقدّم المحطة نقشًا بارزًا لمريم بعينين مغمضتين في حالة صلاة يتصدرها طائر الحمام، وفي موضع آخر عمل فني لابنها يسوع المسيح وكأنه يحمي الركّاب. وتحظى مريم العذراء باحترام واسع في إيران، حيث يُعد اسم "مريم" من الأكثر شيوعًا بين الإيرانيات، بما يعزّز التقارب بين المؤمنين.الفنانة تينا طارق مهر أوضحت أنّ كل عنصر بصري في المحطة صُمم ليصل رسالة احترام للديانات الأخرى، خصوصًا ، مشيرةً إلى رمزية "الحمامة البيضاء" كروح و"شجرة الزيتون" كسلام وصداقة. وجاءت هذه التصريحات خلال جولة للصحافيين قبيل الافتتاح.رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قال إنّ المحطة "تستحضر المرأة المقدسة التي أيقظت العالم بطهارتها"، كاتبًا على "إكس" أنها خُصصت لإبراز "التعايش بين الأديان المقدسة" في العاصمة.