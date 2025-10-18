25
عربي-دولي
بالصور.. محطة مترو جديدة في إيران تكرّم "السّيدة مريم العذراء"
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:14
A-
A+
على الرغم من أنّ الإسلام
الشيعي
هو الدين الرسمي في
إيران
، افتتحت
طهران
محطة مترو "مريم العذراء" بتصميم يكرّم السيدة مريم العذراء ويبرز رموزًا
مسيحية
داخل فضاء بزخارف فارسية وأقواس تحاكي العمارة الكنسية. تؤكد البلدية أن الهدف إبراز التعايش بين الأديان، وتقع المحطة قرب كنيسة القديس سركيس ضمن شبكة المترو في العاصمة.
تقدّم المحطة نقشًا بارزًا لمريم بعينين مغمضتين في حالة صلاة يتصدرها طائر الحمام، وفي موضع آخر عمل فني لابنها يسوع المسيح وكأنه يحمي الركّاب. وتحظى مريم العذراء باحترام واسع في إيران، حيث يُعد اسم "مريم" من الأكثر شيوعًا بين الإيرانيات، بما يعزّز التقارب بين المؤمنين.
الفنانة تينا طارق مهر أوضحت أنّ كل عنصر بصري في المحطة صُمم ليصل رسالة احترام للديانات الأخرى، خصوصًا
المسيحية
، مشيرةً إلى رمزية "الحمامة البيضاء" كروح
القدس
و"شجرة الزيتون" كسلام وصداقة. وجاءت هذه التصريحات خلال جولة للصحافيين قبيل الافتتاح.
رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني قال إنّ المحطة "تستحضر المرأة المقدسة التي أيقظت العالم بطهارتها"، كاتبًا على "إكس" أنها خُصصت لإبراز "التعايش بين الأديان المقدسة" في العاصمة.
ويعترف
الدستور
الإيراني
بالأقليات
الدينية
، من سنّة وزرادشتية ويهودية ومسيحية، لكل منها ممثل في
البرلمان
.
تقع المحطة قرب كنيسة القديس سركيس، أحد أبرز معالم طهران، وقد بدأ العمل فيها قبل عشر سنوات. وتواصل شبكة المترو، التي انطلق أول خطوطها عام 1999 وتضم نحو 160 محطة في العاصمة، تقديم محطات تُعرف بتصاميم تمزج الهندسة الحديثة بالعناصر الفارسية التقليدية.
