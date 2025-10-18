25
عربي-دولي
ترامب يعلن تدمير "غواصة مخدّرات"... وكولومبيا تتحدّث عن "اغتيال"
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الكولومبي
غوستافو
بيترو
أن
الولايات المتحدة
انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادًا في منطقة
الكاريبي
ضمن حملة عسكرية تقول
واشنطن
إنها تستهدف تجار المخدرات. وكتب على منصة "إكس": "ارتكب موظفون في الحكومة الأميركية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الصياد أليخاندرو كارانزا "لا صلة له بتجارة المخدرات" وكان يمارس عمله اليومي في الصيد.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تدمير "غواصة لتهريب المخدرات" في الكاريبي، مؤكدًا مقتل شخصين وإعادة اثنين آخرين إلى موطنهما في
الإكوادور
وكولومبيا "لاحتجازهما وملاحقتهما قضائيًا". وذكر أن "الغواصة" كانت محمّلة بالفنتانيل ومخدرات أخرى وكانت تتجه نحو الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الضربة الأحدث في حملة عسكرية أميركية غير مسبوقة منذ أيلول، استهدفت ما لا يقل عن ست سفن معظمها زوارق سريعة، وأدّت إلى زيادة التوتر مع
فنزويلا
.
وقد قوبلت الحملة بإدانات واسعة في أميركا اللاتينية، وسط مخاوف في
كاراكاس
من مسعى لتغيير النظام، فيما لم تقدّم واشنطن أدلة علنية تثبت أن الأهداف مهربو مخدرات، بينما يرى خبراء أن عمليات القتل "غير قانونية" حتى لو كان المستهدفون متورطين في التهريب.
