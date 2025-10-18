ترامب يعلن تدمير "غواصة مخدّرات"... وكولومبيا تتحدّث عن "اغتيال"

أكد الرئيس الكولومبي أن انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادًا في منطقة ضمن حملة عسكرية تقول إنها تستهدف تجار المخدرات. وكتب على منصة "إكس": "ارتكب موظفون في الحكومة الأميركية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الصياد أليخاندرو كارانزا "لا صلة له بتجارة المخدرات" وكان يمارس عمله اليومي في الصيد.

Advertisement

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي تدمير "غواصة لتهريب المخدرات" في الكاريبي، مؤكدًا مقتل شخصين وإعادة اثنين آخرين إلى موطنهما في وكولومبيا "لاحتجازهما وملاحقتهما قضائيًا". وذكر أن "الغواصة" كانت محمّلة بالفنتانيل ومخدرات أخرى وكانت تتجه نحو الولايات المتحدة.



وتُعد هذه الضربة الأحدث في حملة عسكرية أميركية غير مسبوقة منذ أيلول، استهدفت ما لا يقل عن ست سفن معظمها زوارق سريعة، وأدّت إلى زيادة التوتر مع . في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي تدمير "غواصة لتهريب المخدرات" في الكاريبي، مؤكدًا مقتل شخصين وإعادة اثنين آخرين إلى موطنهما في وكولومبيا "لاحتجازهما وملاحقتهما قضائيًا". وذكر أن "الغواصة" كانت محمّلة بالفنتانيل ومخدرات أخرى وكانت تتجه نحو الولايات المتحدة.وتُعد هذه الضربة الأحدث في حملة عسكرية أميركية غير مسبوقة منذ أيلول، استهدفت ما لا يقل عن ست سفن معظمها زوارق سريعة، وأدّت إلى زيادة التوتر مع .

وقد قوبلت الحملة بإدانات واسعة في أميركا اللاتينية، وسط مخاوف في من مسعى لتغيير النظام، فيما لم تقدّم واشنطن أدلة علنية تثبت أن الأهداف مهربو مخدرات، بينما يرى خبراء أن عمليات القتل "غير قانونية" حتى لو كان المستهدفون متورطين في التهريب.