عربي-دولي

تحذير أميركي.. "حماس" ستبدأ بمهاجمة المدنيين في غزة

Lebanon 24
18-10-2025 | 23:44
قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت إن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس تخطّط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، معتبرة أن تنفيذ هذا الهجوم سيشكّل "انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا" لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض "التقدم الكبير" المُحرز عبر جهود الوساطة. وأضافت أن الولايات المتحدة ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار" إذا أقدمت الحركة على تنفيذ الهجوم.
وفي السياق، وصل وفد من حماس إلى القاهرة مساء الخميس لمناقشة ملفات تتعلق بإدارة غزة، فيما أفادت وكالة "شينخوا" نقلًا عن مصادر مصرية مطّلعة بأن البحث شمل إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية إلى القطاع، وأن هؤلاء سبق تدريبهم في القاهرة وعمّان.
 
وذكرت المصادر أن مصر "تمارس ضغوطًا على حركة حماس لوقف الإعدامات الميدانية" في غزة.

من جانبها، أدانت حركة "فتح" ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" بإعدام الأسير المحرّر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في النصيرات وسط القطاع.
 
ورأت الحركة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا"، بل "حلقة في سلسلة من الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية» التي تنفّذها حماس، معتبرة أن هذه الممارسات «تمثل امتدادًا وظيفيًا لمخططات الاحتلال» وتكرّس «الحكم بالقوّة والترهيب" منذ عام 2007. (سكاي نيوز)
