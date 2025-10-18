25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير أميركي.. "حماس" ستبدأ بمهاجمة المدنيين في غزة
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الخارجية الأميركية
السبت إن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة
حماس
تخطّط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، معتبرة أن تنفيذ هذا الهجوم سيشكّل "انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا" لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض "التقدم الكبير" المُحرز عبر جهود الوساطة. وأضافت أن
الولايات المتحدة
ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية
سكان غزة
والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار" إذا أقدمت الحركة على تنفيذ الهجوم.
Advertisement
وفي السياق، وصل وفد من حماس إلى
القاهرة
مساء الخميس لمناقشة ملفات تتعلق بإدارة غزة، فيما أفادت وكالة "شينخوا" نقلًا عن مصادر
مصرية
مطّلعة بأن البحث شمل إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة
الفلسطينية
إلى القطاع، وأن هؤلاء سبق تدريبهم في القاهرة وعمّان.
وذكرت المصادر أن مصر "تمارس ضغوطًا على حركة حماس لوقف الإعدامات الميدانية" في غزة.
من جانبها، أدانت حركة "فتح" ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" بإعدام
الأسير
المحرّر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في النصيرات وسط القطاع.
ورأت الحركة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا"، بل "حلقة في سلسلة من الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية» التي تنفّذها حماس، معتبرة أن هذه الممارسات «تمثل امتدادًا وظيفيًا لمخططات الاحتلال» وتكرّس «الحكم بالقوّة والترهيب" منذ عام 2007. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
حماس: حكومة مجرم الحرب نتنياهو تشن حربا مفتوحة على المدنيين الأبرياء ولا سيما في مدينة غزة
Lebanon 24
حماس: حكومة مجرم الحرب نتنياهو تشن حربا مفتوحة على المدنيين الأبرياء ولا سيما في مدينة غزة
19/10/2025 10:49:46
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء
Lebanon 24
حماس: مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء
19/10/2025 10:49:46
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: التصميم الأميركي على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"
Lebanon 24
عراقجي: التصميم الأميركي على مبدأ "صفر تخصيب" يعني "لا اتفاق"
19/10/2025 10:49:46
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
19/10/2025 10:49:46
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الفلسطينية
سكاي نيوز
سكان غزة
الاحتلال
القاهرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
03:30 | 2025-10-19
19/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
Lebanon 24
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
02:44 | 2025-10-19
19/10/2025 02:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
Lebanon 24
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
02:27 | 2025-10-19
19/10/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
Lebanon 24
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
01:54 | 2025-10-19
19/10/2025 01:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-10-19
هل بدأت وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا بالتباطؤ؟.. تقرير أميركي يُجيب
03:16 | 2025-10-19
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
02:44 | 2025-10-19
الفاتيكان يحذّر من السباق المتسارع نحو إعادة التسلح
02:27 | 2025-10-19
الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية
01:54 | 2025-10-19
السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين
01:09 | 2025-10-19
جولة إعادة حاسمة في بوليفيا: المحافظون يتنافسون على إنقاذ الاقتصاد
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24