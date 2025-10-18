تحذير أميركي.. "حماس" ستبدأ بمهاجمة المدنيين في غزة

قالت السبت إن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة تخطّط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، معتبرة أن تنفيذ هذا الهجوم سيشكّل "انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا" لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض "التقدم الكبير" المُحرز عبر جهود الوساطة. وأضافت أن ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار" إذا أقدمت الحركة على تنفيذ الهجوم.

Advertisement

وفي السياق، وصل وفد من حماس إلى مساء الخميس لمناقشة ملفات تتعلق بإدارة غزة، فيما أفادت وكالة "شينخوا" نقلًا عن مصادر مطّلعة بأن البحث شمل إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة إلى القطاع، وأن هؤلاء سبق تدريبهم في القاهرة وعمّان. وفي السياق، وصل وفد من حماس إلى مساء الخميس لمناقشة ملفات تتعلق بإدارة غزة، فيما أفادت وكالة "شينخوا" نقلًا عن مصادر مطّلعة بأن البحث شمل إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة إلى القطاع، وأن هؤلاء سبق تدريبهم في القاهرة وعمّان.

وذكرت المصادر أن مصر "تمارس ضغوطًا على حركة حماس لوقف الإعدامات الميدانية" في غزة.



من جانبها، أدانت حركة "فتح" ما وصفته بـ"الجريمة البشعة" بإعدام المحرّر هشام الصفطاوي بعد اقتحام منزله في النصيرات وسط القطاع.

ورأت الحركة أن ما جرى "ليس حدثًا معزولًا"، بل "حلقة في سلسلة من الانتهاكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية» التي تنفّذها حماس، معتبرة أن هذه الممارسات «تمثل امتدادًا وظيفيًا لمخططات الاحتلال» وتكرّس «الحكم بالقوّة والترهيب" منذ عام 2007. (سكاي نيوز)