عربي-دولي

السلطات رفعت جاهزية الطوارئ.. عاصفة استوائية تقتل عائلة في الفلبين

Lebanon 24
19-10-2025 | 01:54
قالت الشرطة ومسؤولو الكوارث إن العاصفة الاستوائية "فينجشين" أودت بحياة عائلة من خمسة أفراد يوم 19 تشرين الاول أثناء مرورها عبر جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين. وأوضح مسؤول الشرطة سوني أومباجينو أن الضحايا، وبينهم طفلان يبلغان عامين و11 عامًا، لقوا حتفهم عند الفجر بعد سقوط شجرة على منزلهم.
ووقعت الحادثة في قرية قرب بلدة بيتوغو، على بُعد نحو 153 كيلومترًا جنوب شرق مانيلا، بينما كانت العاصفة تجتاح القسم الجنوبي الشرقي من لوزون طوال الليل. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الإعصار حلّق فوق خليج مانيلا في وقت متأخر من صباح 19 أكتوبر بهبّات بلغت 90 كيلومترًا في الساعة، وكان على وشك ضرب المقاطعات الواقعة شمال العاصمة.

وأفاد مسؤولون محليون في إدارة الكوارث بأن ما لا يقل عن 47 ألف شخص تركوا منازلهم منذ 18 تشرين الأول وتوجّهوا إلى ملاجئ مؤقتة خصّصتها الحكومة في أنحاء جنوب شرق لوزون، وسط تحذيرات من فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية.

وتتعرض الفلبين سنويًا لنحو 20 عاصفة وإعصارًا، غالبًا ما تضرب مناطق يقطنها ملايين يعيشون في فقر، ما يزيد من وطأة الخسائر البشرية والمادية مع كل موجة طقس قاسية.
