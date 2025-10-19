الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية

Advertisement

وقالت في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات إن الأميركية نفذت عملية هجوم إلكتروني على مركز خدمة التوقيت الوطني لفترة طويلة من الزمن.وقالت الوزارة إنها عثرت على أدلة تشير إلى سرقة بيانات وبيانات اعتماد تعود إلى عام 2022، والتي تم استخدامها للتجسس على الأجهزة المحمولة وأنظمة الشبكات للموظفين في المركز.وقالت الوزارة إن وكالة الاستخبارات الأميركية "استغلت ثغرة أمنية" في خدمة الرسائل الخاصة بعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى أجهزة أعضاء طاقمها في عام 2022، دون تسمية العلامة التجارية.وكشف تحقيق الوزارة أيضًا أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024.