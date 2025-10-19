Advertisement

عربي-دولي

الصين تتهم الولايات المتحدة باختراقات إلكترونية

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:27
اتهمت الصين الولايات المتحدة بسرقة أسرار والتسلل إلى مركز التوقيت الوطني للبلاد، محذرة من أن خروقات خطيرة ربما تكون قد عطلت شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء والتوقيت القياسي الدولي.
وقالت وزارة أمن الدولة الصينية في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات يوم الأحد إن وكالة الأمن القومي الأميركية نفذت عملية هجوم إلكتروني على مركز خدمة التوقيت الوطني لفترة طويلة من الزمن.

وقالت الوزارة إنها عثرت على أدلة تشير إلى سرقة بيانات وبيانات اعتماد تعود إلى عام 2022، والتي تم استخدامها للتجسس على الأجهزة المحمولة وأنظمة الشبكات للموظفين في المركز.

وقالت الوزارة إن وكالة الاستخبارات الأميركية "استغلت ثغرة أمنية" في خدمة الرسائل الخاصة بعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى أجهزة أعضاء طاقمها في عام 2022، دون تسمية العلامة التجارية.

وكشف تحقيق الوزارة أيضًا أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024.
