عربي-دولي
غارات إسرائيلية على رفح
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:29
شن سلاح الجو
الإسرائيلي
غارات على
رفح
جنوبي
قطاع غزة
بذريعة الرد على خرق وقف إطلاق النار، وفق القناة الـ14
الإسرائيلية
.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.
