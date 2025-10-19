غارات إسرائيلية على رفح

Advertisement

شن سلاح الجو غارات على جنوبي بذريعة الرد على خرق وقف إطلاق النار، وفق القناة الـ14 .بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.