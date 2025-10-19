Advertisement

غارات إسرائيلية على رفح

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:29
شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على رفح جنوبي قطاع غزة بذريعة الرد على خرق وقف إطلاق النار، وفق القناة الـ14 الإسرائيلية.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين.
الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

قناة ال

جو ال

رفح

