هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:33
ضربت هزة أرضية شديدة، بقوة 4.34 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شمال شرق المملكة العربية السعودية.
وأفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن أن محطات شبكتها الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.34 درجة ضربت الخليج العربي، على بعد 160 كيلومتراً شمال شرق مدينة الخفجي، شمال شرقي المملكة.

 
