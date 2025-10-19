في غزة.. مبادرة تركية موسَّعة

Advertisement

بدأت (IHH) غير الحكومية عمليات إزالة الأنقاض وتنظيف المناطق في شمال غزة، مستخدمةً آلياتٍ ثقيلة لفتح الشوارع والأحياء وإعادة إتاحة الوصول وتوفير أساسيات العيش للسكان المتضررين من الأعمال العدائية الأخيرة.وقالت المؤسسة إن التركيز الحالي ينصبّ على شمال القطاع، حيث تعمل فرقها على رفع الركام من المناطق السكنية وإعادة فتح الطرق الحيوية لتأمين ممرات آمنة وتمهيد الطريق لجهود إعادة التأهيل المقبلة في أكثر تضررًا.ويأتي مشروع التنظيف ضمن توسيع مهمة IHH الإنسانية الجارية في غزة، والتي تشمل توزيع الغذاء وتأمين المأوى المؤقت وتقديم المساعدة الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية، استجابةً لاحتياجات البقاء الملحّة ومتطلبات التعافي الأوّلي.