Advertisement

عربي-دولي

في السودان.. مسيرات انتحارية لقوات الدعم السريع

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1431361-638964827036683513.png
Doc-P-1431361-638964827036683513.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت مسيرات انتحارية واستراتيجية نفذتها قوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية مواقع داخل مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان في جنوب السودان، وفق ما أفادت مصادر محلية لــ"العربية/الحدث"، اليوم الأحد.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش السوداني بالفرقة 14 والأجهزة الأمنية كانت على أهبة الاستعداد لهذا الاستهداف، نظرًا للضربات السابقة التي شنتها مسيرات الدعم السريع على عدد من المناطق في جنوب كردفان خلال اليومين الماضيين.

من جهته، كشف مسؤول عسكري لــ"العربية/الحدث" أن المسيرات الانتحارية فشلت في تحقيق أهدافها في كادوقلي بعد أن تعاملت معها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني بكفاءة.

وبحسب شهود عيان في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، فقد لقي طفل حتفه وأصيب أربعة آخرون نتيجة سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الدعم السريع استهدفت مطبخًا خيرياً في المدينة.

ويأتي هذا التطور في وقت اشتدت فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور (غرب) وكردفان، لا سيما بعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة الخرطوم. كما ظهرت على الساحة قبل عدة أشهر المسيرات الانتحارية التي كثفت قوات الدعم السريع استخدامها.

وقد حققت قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الماضية تقدماً باتجاه مدينة الفاشر التي تحاصرها منذ أكثر من عام، وهي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.

ويذكر أن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ"الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم"، ودفعت إلى نزوح أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم نحو مليون شخص من الفاشر، وفق وكالة فرانس برس.
 
(العربية)
مواضيع ذات صلة
شبكة أطباء السودان: قوات الدعم السريع وحلفاؤها ينفذون إبادة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور
lebanon 24
19/10/2025 16:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان
lebanon 24
19/10/2025 16:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الدعم السريع: لا سلام في السودان إلا بعزل المنظومة المتطرفة التي أشعلت الحرب
lebanon 24
19/10/2025 16:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة الدعم السريع ترحب بدعوة "الرباعية" للسلام في السودان
lebanon 24
19/10/2025 16:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الأجهزة الأمنية

وكالة فرانس برس

الأمم المتحدة

يوم الأحد

من جهته

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:53 | 2025-10-19
08:20 | 2025-10-19
07:59 | 2025-10-19
06:55 | 2025-10-19
06:36 | 2025-10-19
06:21 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24