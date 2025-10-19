Advertisement

عربي-دولي

القسام: التزامنا بوقف النار كامل

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:59
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في منطقة رفح منذ بداية الحرب في آذار الماضي، مؤكدة أنها لا تملك أي معلومات عن الأحداث أو الاشتباكات في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.
وأضافت القسام في بيان عاجل: "نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمه وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

من جهتها، أكدت حركة حماس أنه لا يمكن التواصل مع أي من مجاهديها في رفح، إذا ما كان أحدهم لا يزال على قيد الحياة، وسط حالة من الغموض والقلق حول وضع المقاتلين في المناطق الحمراء.
