القسام: التزامنا بوقف النار كامل

أعلنت ، الجناح العسكري لحركة ، أن الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في منطقة منذ بداية الحرب في آذار الماضي، مؤكدة أنها لا تملك أي معلومات عن الأحداث أو الاشتباكات في المنطقة الواقعة تحت سيطرة .وأضافت القسام في بيان عاجل: "نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمه وقف إطلاق النار في جميع مناطق ".من جهتها، أكدت حركة حماس أنه لا يمكن التواصل مع أي من مجاهديها في رفح، إذا ما كان أحدهم لا يزال على قيد الحياة، وسط حالة من الغموض والقلق حول وضع المقاتلين في المناطق الحمراء.