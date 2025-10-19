نتنياهو يأمر بالهجوم بعد خرق حماس لوقف إطلاق النار

Advertisement

أعلن عن توجيه الجيش للعمل بقوة ضد الأهداف الإرهابية في ، وذلك عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به هيئة البث .وأكد مصدر أمني أن الجيش هاجم نحو 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن وتيرة الهجمات قد تتسع وتزداد خلال الفترة المقبلة رداً على خرق الهدنة من قبل الفصائل .