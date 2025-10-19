Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يأمر بالهجوم بعد خرق حماس لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
19-10-2025 | 08:20
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توجيه الجيش للعمل بقوة ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، وذلك عقب خرق حماس اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وأكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن وتيرة الهجمات قد تتسع وتزداد خلال الفترة المقبلة رداً على خرق الهدنة من قبل الفصائل الفلسطينية.
