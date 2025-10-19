24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو يأمر بالهجوم بعد خرق حماس لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
19-10-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
عن توجيه الجيش للعمل بقوة ضد الأهداف الإرهابية في
قطاع غزة
، وذلك عقب خرق
حماس
اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به هيئة البث
الإسرائيلية
.
Advertisement
وأكد مصدر أمني أن الجيش
الإسرائيلي
هاجم نحو 20 هدفًا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن وتيرة الهجمات قد تتسع وتزداد خلال الفترة المقبلة رداً على خرق الهدنة من قبل الفصائل
الفلسطينية
.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: أمرت بتنفيذ عملية تصفية قادة حماس بعد هجوم القدس
Lebanon 24
نتنياهو: أمرت بتنفيذ عملية تصفية قادة حماس بعد هجوم القدس
19/10/2025 20:49:56
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تنفي تلقي أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
حماس تنفي تلقي أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في غزة
19/10/2025 20:49:56
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
قطر طالبت قادة حماس بـ"الاستجابة" للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة
19/10/2025 20:49:56
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب الصين في مجلس الأمن: الهجوم على وفد حماس خلال مناقشته المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار يعكس سوء نية ومحاولة لتخريب فرص التوصل إلى اتفاق
Lebanon 24
مندوب الصين في مجلس الأمن: الهجوم على وفد حماس خلال مناقشته المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار يعكس سوء نية ومحاولة لتخريب فرص التوصل إلى اتفاق
19/10/2025 20:49:56
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
Lebanon 24
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
13:44 | 2025-10-19
19/10/2025 01:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
13:37 | 2025-10-19
19/10/2025 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
Lebanon 24
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
13:20 | 2025-10-19
19/10/2025 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
Lebanon 24
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
13:01 | 2025-10-19
19/10/2025 01:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
Lebanon 24
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
12:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:44 | 2025-10-19
في اشتباكات رفح.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين
13:37 | 2025-10-19
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
13:20 | 2025-10-19
حماس: عثرنا على جثة رهينة وسنسلمها إذا سمحت الظروف
13:01 | 2025-10-19
ما هي المجوهرات التي سرقت من متحف اللوفر؟
12:55 | 2025-10-19
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعلن إعدام شخص
12:51 | 2025-10-19
منذ إعلان وقف الحرب.. ما هي حصيلة الشهداء في غزة؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 20:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24