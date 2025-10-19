تحذيرات تتصاعد.. تمدد "الإخوان" يثير القلق في أوروبا!

Advertisement

ولا تأتي هذه التحذيرات من فراغ، إذ تستند إلى أنشطة متزايدة ومتنوعة يقوم بها التنظيم، تمتد من الجمعيات الخيرية والمراكز البحثية إلى تحركات فاعلة داخل بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن أهدافه ومسارات نفوذه في تلك الدول.يتعمّق نفوذ تنظيم "الإخوان المسلمين" داخل المجتمع بشكل لافت، وفق ما يؤكده غانم نسيبة، مؤسس مركز "كورنرستون" للاستشارات.وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قال نسيبة إنّ التنظيم "يتجذّر في المجتمع البريطاني أكثر من أي دولة أوروبية أخرى"، موضحاً أنّه موجود في بريطانيا منذ أكثر من قرن، وتمكّن خلال هذه الفترة من التغلغل في النظام السياسي والأكاديمي وحتى في بعض مفاصل الحكومة.وأضاف نسيبة أنّ التنظيم ينشط تحت غطاء قانوني، مستفيداً من مساحة حرية التعبير والاعتقاد في الغرب لنشر أفكاره الأيديولوجية، معتبراً أن ذلك يشكّل تحدّياً وجودياً للمجتمعات الأوروبية.وأشار إلى أنّ "الإخوان أعادوا تعريف مفهوم الإسلاموفوبيا، واستخدموه كدرع لاتهام كل من ينتقدهم بالعداء للإسلام"، ما أدى إلى إرباك المشهد السياسي البريطاني.كما لفت نسيبة إلى أنّ بريطانيا حاولت بين عامي 2014 و2016 تضييق الخناق على أنشطة التنظيم، إلا أنّ الإجراءات بقيت محدودة وغير مكتملة، مضيفاً أنّ الحكومة وجدت نفسها في حالة كرّ وفرّ مستمرة مع التنظيم، الذي نجح في استغلال الثغرات القانونية لتوسيع نفوذه.في المقابل، يبدو أنّ عدداً من الدول الأوروبية، مثل وألمانيا، قد استوعب حجم الخطر بصورة أوضح، وبدأ يتخذ خطوات عملية لمواجهة تنظيم "الإخوان". وفي هذا الإطار، قال غانم نسيبة إنّ "هناك وعياً أوروبياً متنامياً بأن الإخوان يشكّلون تهديداً وجودياً، ليس فقط للمجتمعات الإسلامية في ، بل للمجتمع بأسره، نظراً لأجندتهم المتطرفة".ودعا نسيبة إلى الاستفادة من تجارب التي صنّفت التنظيم كمنظمة إرهابية، موضحاً أنّ "الدول العربية أدركت، بعد تجارب طويلة، أنّ هذا التنظيم لا يمكن التعايش معه"، مضيفاً: "على أوروبا أن تفهم لماذا كانت بعض هذه الدول قد قبلت بالإخوان في السابق، ولماذا رفضتهم لاحقاً".كما شدّد نسيبة على أهمية تحويل هذا الإدراك الأوروبي إلى خطوات تشريعية ملموسة، تشمل تصنيف التنظيم ككيان إرهابي، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية لمواجهة خطر تمدده.