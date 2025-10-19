Advertisement

عربي-دولي

في كوريا الشمالية.. انشقاق جندي إلى الجنوب

Lebanon 24
19-10-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1431397-638964906833484214.png
Doc-P-1431397-638964906833484214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن جنديًا من كوريا الشمالية انشق إلى الجنوب بعد عبوره المنطقة منزوعة السلاح، وهي واحدة من أكثر المناطق تحصينًا وخطورة على الحدود بين الكوريتين. وأضاف الجيش أن الحراس الجنوبيين احتجزوا الجندي فور وصوله، وسيخضع لتحقيق رسمي لمعرفة دوافع انشقاقه وظروف وصوله.
Advertisement

ويُعد هذا الحادث أول عملية انشقاق عسكرية مباشرة إلى الجنوب منذ آب من العام الماضي، وتُظهر طبيعة العمليات خطورتها، إذ يختار معظم الفارين من كوريا الشمالية عبور الصين أو دول ثالثة لتأمين وصولهم بسلام إلى الجنوب. هذه الحوادث تكشف عن الصعوبات الكبيرة التي يواجهها من يحاولون الفرار من النظام الكوري الشمالي.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس كوريا الشمالية: الجنود الذين شاركوا في معارك كورسك الروسية أثبتوا للعالم قوة الجيش الكوري الشمالي
lebanon 24
19/10/2025 20:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: جنود كوريا الشمالية حاربوا بكل شجاعة وبطولة في كورسك
lebanon 24
19/10/2025 20:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: كوريا الجنوبية تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم عالي التخصيب بطنين
lebanon 24
19/10/2025 20:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تدعو الصين لدفع كوريا الشمالية نحو الحوار النووي
lebanon 24
19/10/2025 20:50:16 Lebanon 24 Lebanon 24

بات الكبيرة

سكاي نيوز

يوم الأحد

سكاي نيو

الكورية

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-10-19
13:37 | 2025-10-19
13:20 | 2025-10-19
13:01 | 2025-10-19
12:55 | 2025-10-19
12:51 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24