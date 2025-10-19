Advertisement

عربي-دولي

في قبرص التركية.. مرشح المعارضة يفوز على زعيم القبارصة في الانتخابات

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1431482-638965087230605025.webp
Doc-P-1431482-638965087230605025.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هزم زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات، الأحد، على ما أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات.
Advertisement
وفاز بالانتخابات مرشح المعارضة توفان إرهورمان بحصوله على 62,76 في المئة من الأصوات في مقابل 35,81 في المئة لتتار، بحسب المصدر نفسه.

وقال إرهورمان، زعيم الحزب الجمهوري التركي الديموقراطي الاجتماعي: "لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. نحن، الشعب القبرصي التركي، فزنا جميعا".

وتابع: "سأضطلع بمسؤولياتي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، بالتنسيق مع جمهورية تركيا. لا داعي للقلق"، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من فوز مرشح معارض لسياساتها في شمال قبرص.

من جهته، علّق أردوغان بالقول: "أهنئ توفان إرهورمان، الذي انتُخب رئيسا اليوم وفقا للنتائج غير الرسمية للانتخابات.. سنواصل، نحن في تركيا، الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنبا إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك، في جميع المحافل".
مواضيع ذات صلة
قبرص التركية تعلن فوز زعيم الحزب التركي الجمهوري طوفان أرهورمان بالانتخابات الرئاسية وفق نتائج غير نهائية
lebanon 24
20/10/2025 00:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار يخسر انتخابات شمال قبرص
lebanon 24
20/10/2025 00:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
lebanon 24
20/10/2025 00:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد لترامب: عدم حصولك على جائزة نوبل للسلام كان خطأً جسيمًا
lebanon 24
20/10/2025 00:51:19 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

المجلس الأعلى

طيب أردوغان

الجمهوري

التركية

من جهته

أردوغان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:41 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24