في قبرص التركية.. مرشح المعارضة يفوز على زعيم القبارصة في الانتخابات

هزم زعيم القبارصة إرسين تتار المدعوم من الرئيس في الانتخابات، الأحد، على ما أعلن رئيس للانتخابات.

وفاز بالانتخابات مرشح توفان إرهورمان بحصوله على 62,76 في المئة من الأصوات في مقابل 35,81 في المئة لتتار، بحسب المصدر نفسه.



وقال إرهورمان، زعيم الحزب التركي الديموقراطي الاجتماعي: "لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. نحن، الشعب القبرصي التركي، فزنا جميعا".



وتابع: "سأضطلع بمسؤولياتي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، بالتنسيق مع . لا داعي للقلق"، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من فوز مرشح معارض لسياساتها في شمال قبرص.



، علّق بالقول: "أهنئ توفان إرهورمان، الذي انتُخب رئيسا اليوم وفقا للنتائج غير الرسمية للانتخابات.. سنواصل، نحن في تركيا، الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنبا إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك، في جميع المحافل".