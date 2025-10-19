24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في قبرص التركية.. مرشح المعارضة يفوز على زعيم القبارصة في الانتخابات
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزم زعيم القبارصة
الأتراك
إرسين تتار المدعوم من الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
في الانتخابات، الأحد، على ما أعلن رئيس
المجلس الأعلى
للانتخابات.
Advertisement
وفاز بالانتخابات مرشح
المعارضة
توفان إرهورمان بحصوله على 62,76 في المئة من الأصوات في مقابل 35,81 في المئة لتتار، بحسب المصدر نفسه.
وقال إرهورمان، زعيم الحزب
الجمهوري
التركي الديموقراطي الاجتماعي: "لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. نحن، الشعب القبرصي التركي، فزنا جميعا".
وتابع: "سأضطلع بمسؤولياتي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، بالتنسيق مع
جمهورية
تركيا
. لا داعي للقلق"، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من فوز مرشح معارض لسياساتها في شمال قبرص.
من جهته
، علّق
أردوغان
بالقول: "أهنئ توفان إرهورمان، الذي انتُخب رئيسا اليوم وفقا للنتائج غير الرسمية للانتخابات.. سنواصل، نحن في تركيا، الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنبا إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك، في جميع المحافل".
مواضيع ذات صلة
قبرص التركية تعلن فوز زعيم الحزب التركي الجمهوري طوفان أرهورمان بالانتخابات الرئاسية وفق نتائج غير نهائية
Lebanon 24
قبرص التركية تعلن فوز زعيم الحزب التركي الجمهوري طوفان أرهورمان بالانتخابات الرئاسية وفق نتائج غير نهائية
20/10/2025 00:51:19
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار يخسر انتخابات شمال قبرص
Lebanon 24
"أ.ف.ب": زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار يخسر انتخابات شمال قبرص
20/10/2025 00:51:19
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
Lebanon 24
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
20/10/2025 00:51:19
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد لترامب: عدم حصولك على جائزة نوبل للسلام كان خطأً جسيمًا
Lebanon 24
زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد لترامب: عدم حصولك على جائزة نوبل للسلام كان خطأً جسيمًا
20/10/2025 00:51:19
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رجب طيب أردوغان
المجلس الأعلى
طيب أردوغان
الجمهوري
التركية
من جهته
أردوغان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
Lebanon 24
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
16:42 | 2025-10-19
19/10/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
Lebanon 24
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
15:43 | 2025-10-19
19/10/2025 03:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
Lebanon 24
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
15:41 | 2025-10-19
19/10/2025 03:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
Lebanon 24
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
15:38 | 2025-10-19
19/10/2025 03:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:42 | 2025-10-19
بينهم ممثل اليونيسف.. الحوثيون يحتجزون 20 شخصاً
16:00 | 2025-10-19
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
15:43 | 2025-10-19
بعد اشتباكات رفح.. هل تتجدد الحرب على غزة؟
15:41 | 2025-10-19
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
15:38 | 2025-10-19
قبيل محادثات السلام بين ترامب وبوتين.. هذا ما طالب به زيلينسكي
15:32 | 2025-10-19
بعد سرقة متحف اللوفر.. ماذا قال ماكرون؟
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 00:51:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24