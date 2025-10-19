Advertisement

عربي-دولي

بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة

Lebanon 24
19-10-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1431490-638965105741688848.webp
Doc-P-1431490-638965105741688848.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إعادة تطبيق وقف النار بناء على توجيهات المستوى السياسي.
Advertisement

وأضاف عبر X الأحد، أن قرار مواصلة تطبيق اتفاق وقف النار جاء بعد انتهاك حماس له، مشدداً على أنه سيرد بقوة شديدة على كل خرق.

جاء هذا بعدما أعلن الجيش أن جنديين قُتلا في اشتباكات بجنوب غزة الأحد.

وأضاف أن الحادث وقع في منطقة شن فيها سلسلة ضربات، متّهماً حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.

كما قال في بيان، إن الميجور يانيف كولا البالغ 26 عاما، والسرجنت إيتاي يافيتز البالغ 21 عاما، سقطا خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن هذين أول قتيلين إسرائيليين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر).

وكان الجيش الإسرائيلي نفّذ، الأحد، سلسلة غارات واسعة قال إنها طالت عشرات الأهداف لحركة حماس في القطاع.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تُهاجم اليمن... الغارات عنيفة جدّاً (فيديو)
lebanon 24
20/10/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة
lebanon 24
20/10/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة على حي الصبرة في غزة
lebanon 24
20/10/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفلسطينية: غارات جوية عنيفة على مدينة غزة خلال الساعتين الأخيرتين
lebanon 24
20/10/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

قطاع غزة

باسم ال

كولا

بانت

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
15:43 | 2025-10-19
15:38 | 2025-10-19
15:32 | 2025-10-19
15:19 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24