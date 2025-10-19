24
عربي-دولي
بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة
Lebanon 24
19-10-2025
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، إعادة تطبيق وقف النار بناء على توجيهات المستوى السياسي.
وأضاف عبر X الأحد، أن قرار مواصلة تطبيق اتفاق وقف النار جاء بعد انتهاك
حماس
له، مشدداً على أنه سيرد بقوة شديدة على كل خرق.
جاء هذا بعدما أعلن الجيش أن جنديين قُتلا في اشتباكات بجنوب غزة الأحد.
وأضاف أن الحادث وقع في منطقة شن فيها سلسلة ضربات، متّهماً حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.
كما قال في بيان، إن الميجور يانيف
كولا
البالغ 26 عاما، والسرجنت إيتاي يافيتز البالغ 21 عاما، سقطا خلال اشتباكات في جنوب
قطاع غزة
.
وأوضح أن هذين أول قتيلين إسرائيليين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر).
وكان الجيش الإسرائيلي نفّذ، الأحد، سلسلة غارات واسعة قال إنها طالت عشرات الأهداف لحركة حماس في القطاع.
