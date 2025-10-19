بعد الغارات العنيفة اليوم.. إسرائيل تعلن العودة لاتفاق غزة

Advertisement

أكد المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، إعادة تطبيق وقف النار بناء على توجيهات المستوى السياسي.وأضاف عبر X الأحد، أن قرار مواصلة تطبيق اتفاق وقف النار جاء بعد انتهاك له، مشدداً على أنه سيرد بقوة شديدة على كل خرق.جاء هذا بعدما أعلن الجيش أن جنديين قُتلا في اشتباكات بجنوب غزة الأحد.وأضاف أن الحادث وقع في منطقة شن فيها سلسلة ضربات، متّهماً حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.كما قال في بيان، إن الميجور يانيف البالغ 26 عاما، والسرجنت إيتاي يافيتز البالغ 21 عاما، سقطا خلال اشتباكات في جنوب .وأوضح أن هذين أول قتيلين إسرائيليين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر).وكان الجيش الإسرائيلي نفّذ، الأحد، سلسلة غارات واسعة قال إنها طالت عشرات الأهداف لحركة حماس في القطاع.