عربي-دولي

رغم الغارات الإسرائيلية على القطاع.. ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:06
على الرغم من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن أد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ما زال قائما. 
وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وأضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بحدوث إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس الأحد، شن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن واشنطن تسعى جاهدَة لـ"إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24