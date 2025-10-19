رغم الغارات الإسرائيلية على القطاع.. ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما

Advertisement

على الرغم من على ، أعلن أد الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار بين وحركة ما زال قائما.وقال للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".وأضاف: "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".يأتي هذا في وقت أفادت فيه وسائل إعلام فلسطينية بحدوث إطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة.وكان الجيش قد أعلن، مساء أمس الأحد، شن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن تسعى جاهدَة لـ"إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة .