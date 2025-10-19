احتجاجات لجماعة "الحريديم" في القدس.. وإصابة شرطيين اسرائيليين

Advertisement

خلال احتجاجات جماعة " " المستمرة ضد اعتقال المتهربين من التي اندلعت مساء أمس الأحد في ، أصيب شرطيان إسرائيليان.وأفاد بيان للشرطة ، بأن مئات المتظاهرين عرقلوا حركة المرور، وعرضوا المشاة للخطر، وأشعلوا النار في حاويات القمامة، ورشقوا الضباط بالحجارة وأشياء أخرى.واستخدمت إجراءات للسيطرة على الحشود لاستعادة النظام في المنطقة، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم واقتادتهما للتحقيق.وأغلق المحتجون الطرق، واستخدمت الشرطة وسائل عدة لتفريق المظاهرات، بما في ذلك مدافع المياه.وتجمع العشرات حول مقر إقامة رئيس البلاد في القدس الأسبوع الماضي، وطالبوه بإصدار عفو عن نحو 25 سجينا يهوديا، عقب إطلاق سراح آلاف الإرهابيين بموجب اتفاق السلام مع غزة.