23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
احتجاجات لجماعة "الحريديم" في القدس.. وإصابة شرطيين اسرائيليين
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال احتجاجات جماعة "
الحريديم
" المستمرة ضد اعتقال المتهربين من
الخدمة العسكرية
التي اندلعت مساء أمس الأحد في
القدس
، أصيب شرطيان إسرائيليان.
Advertisement
وأفاد بيان للشرطة
الإسرائيلية
، بأن مئات المتظاهرين عرقلوا حركة المرور، وعرضوا المشاة للخطر، وأشعلوا النار في حاويات القمامة، ورشقوا الضباط بالحجارة وأشياء أخرى.
واستخدمت
الشرطة الإسرائيلية
إجراءات للسيطرة على الحشود لاستعادة النظام في المنطقة، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم واقتادتهما للتحقيق.
وأغلق المحتجون الطرق، واستخدمت الشرطة وسائل عدة لتفريق المظاهرات، بما في ذلك مدافع المياه.
وتجمع العشرات حول مقر إقامة رئيس البلاد
إسحاق هرتسوغ
في القدس الأسبوع الماضي، وطالبوه بإصدار عفو عن نحو 25 سجينا يهوديا، عقب إطلاق سراح آلاف الإرهابيين بموجب اتفاق السلام مع غزة.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطيرة إثر عملية طعن في كيبوتس "تسوفا" غرب القدس
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة خطيرة إثر عملية طعن في كيبوتس "تسوفا" غرب القدس
20/10/2025 07:28:13
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
20/10/2025 07:28:13
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عائلات الرهائن نظمت احتجاجا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
20/10/2025 07:28:13
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: مقتل شرطيين تركيين بالرصاص في هجوم على مركز للشرطة في إزمير غربي تركيا
Lebanon 24
رويترز: مقتل شرطيين تركيين بالرصاص في هجوم على مركز للشرطة في إزمير غربي تركيا
20/10/2025 07:28:13
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية
الخدمة العسكرية
إسحاق هرتسوغ
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الحريديم
إسرائيل
الحجار
تابع
قد يعجبك أيضاً
سرٌ يُكشف.. لماذا رفض حزب الله بدائل "البيجر" الإيرانية؟
Lebanon 24
سرٌ يُكشف.. لماذا رفض حزب الله بدائل "البيجر" الإيرانية؟
23:31 | 2025-10-19
19/10/2025 11:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية أمن أميركا.. ترامب يوقف تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف
Lebanon 24
لحماية أمن أميركا.. ترامب يوقف تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف
23:28 | 2025-10-19
19/10/2025 11:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "المسيّرات".. إعطاء صلاحيات استثنائية للجيش البريطاني
Lebanon 24
بسبب "المسيّرات".. إعطاء صلاحيات استثنائية للجيش البريطاني
23:22 | 2025-10-19
19/10/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب: طائرة شحن إماراتية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (صور)
Lebanon 24
لحظات رعب: طائرة شحن إماراتية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (صور)
23:16 | 2025-10-19
19/10/2025 11:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الغارات الإسرائيلية على القطاع.. ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
Lebanon 24
رغم الغارات الإسرائيلية على القطاع.. ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
23:06 | 2025-10-19
19/10/2025 11:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:31 | 2025-10-19
سرٌ يُكشف.. لماذا رفض حزب الله بدائل "البيجر" الإيرانية؟
23:28 | 2025-10-19
لحماية أمن أميركا.. ترامب يوقف تسليم صواريخ توماهوك إلى كييف
23:22 | 2025-10-19
بسبب "المسيّرات".. إعطاء صلاحيات استثنائية للجيش البريطاني
23:16 | 2025-10-19
لحظات رعب: طائرة شحن إماراتية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (صور)
23:06 | 2025-10-19
رغم الغارات الإسرائيلية على القطاع.. ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
23:05 | 2025-10-19
اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وماكرون حول تطورات غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 07:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24