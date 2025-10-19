Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات لجماعة "الحريديم" في القدس.. وإصابة شرطيين اسرائيليين

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:16
خلال احتجاجات جماعة "الحريديم" المستمرة ضد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية التي اندلعت مساء أمس الأحد في القدس، أصيب شرطيان إسرائيليان.  
وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية، بأن مئات المتظاهرين عرقلوا حركة المرور، وعرضوا المشاة للخطر، وأشعلوا النار في حاويات القمامة، ورشقوا الضباط بالحجارة وأشياء أخرى.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية إجراءات للسيطرة على الحشود لاستعادة النظام في المنطقة، واعتقلت اثنين من المشتبه بهم واقتادتهما للتحقيق.

وأغلق المحتجون الطرق، واستخدمت الشرطة وسائل عدة لتفريق المظاهرات، بما في ذلك مدافع المياه.

وتجمع العشرات حول مقر إقامة رئيس البلاد إسحاق هرتسوغ في القدس الأسبوع الماضي، وطالبوه بإصدار عفو عن نحو 25 سجينا يهوديا، عقب إطلاق سراح آلاف الإرهابيين بموجب اتفاق السلام مع غزة.

