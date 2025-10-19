Advertisement

لحظات رعب: طائرة شحن إماراتية تنحرف عن المدرج وتسقط في البحر (صور)

Lebanon 24
19-10-2025 | 23:16
شهد مطار هونغ كونغ الدولي فجر الأحد حادثاً مأساوياً إثر انزلاق طائرة شحن إماراتية من طراز بوينغ 747 خارج المدرج أثناء هبوطها قادمة من دبي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإغلاق مؤقت للمطار.
ووفقاً لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، نقلاً عن مصادر في الشرطة، فإن الطائرة التي كانت تُشغَّل من قبل شركة الشحن التركية AirACT لحساب طيران الإمارات (برقم الرحلة EK9788)، انحرفت عن مسارها واصطدمت بمركبة مراقبة أرضية قبل أن تسقط في البحر، في ظل ظروف جوية سيئة حوالي الساعة الثالثة وخمسين دقيقة فجراً بتوقيت هونغ كونغ.
 


وأضافت الصحيفة أن الطائرة غمرتها المياه بالكامل تقريباً، فيما نُقل أفراد الطاقم الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تُسجَّل أي إصابات بينهم.

وأكدت الشرطة أن سائق مركبة المراقبة الأرضية البالغ من العمر 30 عاماً توفي في موقع الحادث، بينما نُقل شخص آخر يبلغ من العمر 41 عاماً إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

من جهتها، أعلنت هيئة مطار هونغ كونغ في بيان رسمي إغلاق المدرج المتضرر مؤقتاً وفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات الانتشال والتقييم في موقع الحادث. (روسيا اليوم)
 
