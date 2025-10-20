فانس: لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لنزع سلاح حماس



كما أضاف قائلاً في تصريحات صحفية من على مدرج المشتركة مساء أمس الأحد، "الوضع ليس مثالياً بالطبع"، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الاول الحالي "لا يزال يمهد الطريق نحو سلام دائم بين وجيرانها". اعتبر أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون سهلاً، وسيتخلله بعض الاختراقات.

وقال :" لاشك أن الأمر معقد.. وستكون هناك تقلبات وتحديات."



إلا أنه شدد على اعتقاده بأن هذا الاتفاق يمنح أفضل فرصة لتحقيق سلام مستدام. وأردف:" لكن حتى لو تحقق ذلك، فستكون هناك تقلبات، وسيتعين علينا مراقبة الوضع عن كثب."



سلاح

أما عن عدم امتلاك الرئيس الأميركي "جدولاً زمنياً صارماً" لنزع سلاح حماس، فأجاب فانس: طرح نقطة مهمة جداً، وهي أننا لا نعرف حتى الآن ما هي الحقيقة على الأرض.. فعندما نتحدث عن حماس، نتحدث عن 40 خلية مختلفة وغير مترابطة، فبعض تلك الخلايا ربما ستحترم وقف إطلاق النار، لكن العديد منها، كما رأينا لن تفعل



كما أضاف أنه لا يمكن القول "سيتم نزع سلاح حماس خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لأننا لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لذلك، والتي تتيح التأكد من نزع سلاح حماس".