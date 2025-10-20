27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فانس: لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لنزع سلاح حماس
Lebanon 24
20-10-2025
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر
نائب الرئيس
الاميركي
جاي دي فانس
أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون سهلاً، وسيتخلله بعض الاختراقات.
Advertisement
كما أضاف قائلاً في تصريحات صحفية من على مدرج
قاعدة أندروز
المشتركة مساء أمس الأحد، "الوضع ليس مثالياً بالطبع"، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الاول الحالي "لا يزال يمهد الطريق نحو سلام دائم بين
إسرائيل
وجيرانها".
وقال
فانس
:" لاشك أن الأمر معقد.. وستكون هناك تقلبات وتحديات."
إلا أنه شدد على اعتقاده بأن هذا الاتفاق يمنح أفضل فرصة لتحقيق سلام مستدام. وأردف:" لكن حتى لو تحقق ذلك، فستكون هناك تقلبات، وسيتعين علينا مراقبة الوضع عن كثب."
سلاح
حماس
أما عن عدم امتلاك الرئيس الأميركي "جدولاً زمنياً صارماً" لنزع سلاح حماس، فأجاب فانس:
ترامب
طرح نقطة مهمة جداً، وهي أننا لا نعرف حتى الآن ما هي الحقيقة على الأرض.. فعندما نتحدث عن حماس، نتحدث عن 40 خلية مختلفة وغير مترابطة، فبعض تلك الخلايا ربما ستحترم وقف إطلاق النار، لكن العديد منها، كما رأينا لن تفعل
كما أضاف أنه لا يمكن القول "سيتم نزع سلاح حماس خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لأننا لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لذلك، والتي تتيح التأكد من نزع سلاح حماس".
مواضيع ذات صلة
الأونروا: سكان قطاع غزة يحتاجون إلى إمدادات الإيواء بشكل عاجل ولدينا الفرق والبنية التحتية اللازمة لتوزيعها
Lebanon 24
الأونروا: سكان قطاع غزة يحتاجون إلى إمدادات الإيواء بشكل عاجل ولدينا الفرق والبنية التحتية اللازمة لتوزيعها
20/10/2025 10:16:17
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: إيران لا تزال تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم
Lebanon 24
غروسي: إيران لا تزال تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم
20/10/2025 10:16:17
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا سترد "بقوة" على البنية التحتية لحماس وعناصرها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا سترد "بقوة" على البنية التحتية لحماس وعناصرها
20/10/2025 10:16:17
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا
20/10/2025 10:16:17
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة أندروز
نائب الرئيس
جاي دي فانس
الاميركي
إسرائيل
نائب ال
عين علي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
Lebanon 24
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
02:56 | 2025-10-20
20/10/2025 02:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
Lebanon 24
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
02:52 | 2025-10-20
20/10/2025 02:52:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
Lebanon 24
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
02:47 | 2025-10-20
20/10/2025 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
Lebanon 24
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
02:30 | 2025-10-20
20/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
Lebanon 24
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
01:58 | 2025-10-20
20/10/2025 01:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
Lebanon 24
فُقدا منذ 5 أيام... العثور على جثتي شابين وهذه هويتهما (صور)
05:38 | 2025-10-19
19/10/2025 05:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:56 | 2025-10-20
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
02:52 | 2025-10-20
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
02:47 | 2025-10-20
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في مدينة غزة
02:30 | 2025-10-20
في 7 دقائق فقط.. فيديو من سرقة مجوهرات متحف اللوفر في باريس
01:58 | 2025-10-20
بالفيديو: ترامب يصعد الطائرة الرئاسية بخطوات سريعة وسط تحذيرات أمنية
01:51 | 2025-10-20
اجتماع عاصف بين ترامب وزيلينسكي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن الاجتماع العاصف
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24