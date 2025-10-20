Advertisement

عربي-دولي

فانس: لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لنزع سلاح حماس

Lebanon 24
20-10-2025 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1431554-638965439211906883.webp
Doc-P-1431554-638965439211906883.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر نائب الرئيس الاميركي جاي دي فانس أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون سهلاً، وسيتخلله بعض الاختراقات.
Advertisement

كما أضاف قائلاً في تصريحات صحفية من على مدرج قاعدة أندروز المشتركة مساء أمس الأحد، "الوضع ليس مثالياً بالطبع"، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الاول الحالي "لا يزال يمهد الطريق نحو سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها".
وقال فانس:" لاشك أن الأمر معقد.. وستكون هناك تقلبات وتحديات."

إلا أنه شدد على اعتقاده بأن هذا الاتفاق يمنح أفضل فرصة لتحقيق سلام مستدام. وأردف:" لكن حتى لو تحقق ذلك، فستكون هناك تقلبات، وسيتعين علينا مراقبة الوضع عن كثب."

سلاح حماس
أما عن عدم امتلاك الرئيس الأميركي "جدولاً زمنياً صارماً" لنزع سلاح حماس، فأجاب فانس: ترامب طرح نقطة مهمة جداً، وهي أننا لا نعرف حتى الآن ما هي الحقيقة على الأرض.. فعندما نتحدث عن حماس، نتحدث عن 40 خلية مختلفة وغير مترابطة، فبعض تلك الخلايا ربما ستحترم وقف إطلاق النار، لكن العديد منها، كما رأينا لن تفعل

كما أضاف أنه لا يمكن القول "سيتم نزع سلاح حماس خلال ثلاثة أو أربعة أيام، لأننا لا نملك حتى البنية التحتية الأمنية اللازمة لذلك، والتي تتيح التأكد من نزع سلاح حماس".
مواضيع ذات صلة
الأونروا: سكان قطاع غزة يحتاجون إلى إمدادات الإيواء بشكل عاجل ولدينا الفرق والبنية التحتية اللازمة لتوزيعها
lebanon 24
20/10/2025 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غروسي: إيران لا تزال تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم
lebanon 24
20/10/2025 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قواتنا سترد "بقوة" على البنية التحتية لحماس وعناصرها
lebanon 24
20/10/2025 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن الحرب يمكن أن تنتهي فورا إذا تم الإفراج عن الرهائن ونزع سلاح حماس والقطاع وسيطرتنا الأمنية على القطاع وإدارة مدنية لا تهدد بلادنا
lebanon 24
20/10/2025 10:16:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قاعدة أندروز

نائب الرئيس

جاي دي فانس

الاميركي

إسرائيل

نائب ال

عين علي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:56 | 2025-10-20
02:52 | 2025-10-20
02:47 | 2025-10-20
02:30 | 2025-10-20
01:58 | 2025-10-20
01:51 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24