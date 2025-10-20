اجتماع عاصف بين ترامب وزيلينسكي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن الاجتماع العاصف



فقد حثّ زيلينسكي خلال اللقاء على قبول شروط من أجل إنهاء الحرب، محذرًا من أن قال إنه "سيدمّر " إذا لم توافق، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيسل تايمز" لا يبدو أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي في كان هادئاً، بحسب ما أكد مسؤولون مطلعون.فقد حثّ زيلينسكي خلال اللقاء على قبول شروط من أجل إنهاء الحرب، محذرًا من أن قال إنه "سيدمّر " إذا لم توافق، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيسل تايمز"

كما أكد أشخاص مطّلعون على الاجتماع أن اللقاء تحوّل أكثر من مرة "مشادة كلامية صاخبة"، فيما كان ترامب "يشتم باستمرار".



وكشفوا أن الرئيس الأميركي أصرّ على أن يتنازل زيلينسكي لموسكو عن كامل منطقة دونباس، وهو المطلب الذي كرره بوتين خلال اتصاله الهاتفي بترامب يوم الخميس الماضي. علماً أن زيلينسكي وفريقه كانا ذهبا إلى البيت الأبيض على أمل إقناع ترامب بتزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، لكن الرئيس الأميركي رفض ذلك في النهاية



فيما قال مسؤول إن ترامب أبلغ زيلينسكي أن عليه أن "يبرم صفقة أو يواجه الدمار".

كما أضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي قال لضيفه الأوكراني: "أنت تخسر الحرب، وإذا أراد بوتين ذلك فسوف يدمّرك".



"وبخ زيلينسكي"

إلى ذلك، أكد ثلاثة مسؤولين أوروبيين آخرين اطّلعوا على تفاصيل الاجتماع أن ترامب أمضى معظم اللقاء يوبّخ زيلينسكي، مكرّرًا حجج بوتين بشأن الحرب، وحاثًا إياه على قبول الروسي. وقال أحد المسؤولين إن "الرئيس الأوكراني كان سلبيًا للغاية" بعد الاجتماع، مضيفًا أن القادة "ليسوا متفائلين، لكنهم يتعاملون بواقعية مع التخطيط للخطوات المقبلة



يذكر أن أجواء هذا اللقاء المتوترة ذكّرت باجتماع مماثل كان عُقد في فبراير الماضي، حين انتقد ترامب ونائبه جي دي فانس زيلينسكي بسبب ما وصفاه بـ "قلة امتنان تجاه ".