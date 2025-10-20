27
عربي-دولي
اجتماع عاصف بين ترامب وزيلينسكي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن الاجتماع العاصف
Lebanon 24
20-10-2025
|
01:51
لا يبدو أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي في
البيت الأبيض
كان هادئاً، بحسب ما أكد مسؤولون مطلعون.
فقد حثّ
ترامب
زيلينسكي خلال اللقاء على قبول شروط
روسيا
من أجل إنهاء الحرب، محذرًا من أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قال إنه "سيدمّر
أوكرانيا
" إذا لم توافق، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيسل تايمز"
كما أكد أشخاص مطّلعون على الاجتماع أن اللقاء تحوّل أكثر من مرة "مشادة كلامية صاخبة"، فيما كان ترامب "يشتم باستمرار".
وكشفوا أن الرئيس الأميركي أصرّ على أن يتنازل زيلينسكي لموسكو عن كامل منطقة دونباس، وهو المطلب الذي كرره بوتين خلال اتصاله الهاتفي بترامب يوم الخميس الماضي. علماً أن زيلينسكي وفريقه كانا ذهبا إلى البيت الأبيض على أمل إقناع ترامب بتزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، لكن الرئيس الأميركي رفض ذلك في النهاية
فيما قال مسؤول
أوروبي
إن ترامب أبلغ زيلينسكي أن عليه أن "يبرم صفقة أو يواجه الدمار".
كما أضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي قال لضيفه الأوكراني: "أنت تخسر الحرب، وإذا أراد بوتين ذلك فسوف يدمّرك".
"وبخ زيلينسكي"
إلى ذلك، أكد ثلاثة مسؤولين أوروبيين آخرين اطّلعوا على تفاصيل الاجتماع أن ترامب أمضى معظم اللقاء يوبّخ زيلينسكي، مكرّرًا حجج بوتين بشأن الحرب، وحاثًا إياه على قبول
العرض
الروسي. وقال أحد المسؤولين إن "الرئيس الأوكراني كان سلبيًا للغاية" بعد الاجتماع، مضيفًا أن القادة
الأوروبيين
"ليسوا متفائلين، لكنهم يتعاملون بواقعية مع التخطيط للخطوات المقبلة
يذكر أن أجواء هذا اللقاء المتوترة ذكّرت باجتماع مماثل كان عُقد في فبراير الماضي، حين انتقد ترامب ونائبه جي دي فانس زيلينسكي بسبب ما وصفاه بـ "قلة امتنان تجاه
الولايات المتحدة
".
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
05:14 | 2025-10-20
20/10/2025 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:52 | 2025-10-20
20/10/2025 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:43 | 2025-10-20
20/10/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
