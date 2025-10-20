27
عربي-دولي
استيقاظ بركان "تفتان" في إيران بعد 700 ألف عام من السكون
Lebanon 24
20-10-2025
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد علماء بأن بركان تفتان في
جنوب شرق
إيران
، بدأ يُظهر علامات "الاستيقاظ" بعد أكثر من 700 ألف عام من الخمود. ونشرت نتائج الدراسة في Geophysical Research Letters، مشيرة إلى أن قمّة البركان ارتفعت بنحو 9 سنتيمترات بين حزيران 2023 وأيار 2024، ما يدل على تراكم ضغط الغازات تحت سطح الأرض.
وبناءً على هذه المعطيات، يقترح العلماء تعديل تصنيف البركان من "منطفئ" إلى "نائم"، مع مراقبة نشاطه عن كثب نظرًا للمخاطر المحتملة. ويبلغ ارتفاع بركان تفتان نحو 3940 مترًا، ويقع على الحدود الإيرانية-الباكستانية، ويشتهر بينابيع كبريتية نشطة على سفوحه.
في سياق متصل، شهدت جزر هاواي ثورانًا قويًا لبركان كيلوا، مع ارتفاع نوافير الحمم البركانية إلى 450 مترًا، ويُتوقع استمرار النشاط لأسابيع أو أشهر.
كما ثار بركان لووتوبي في
جزيرة
فلوريس بإندونيسيا، وارتفع عمود الرماد إلى 11.6 كيلومتر، ما أدى إلى إجلاء 7959 شخصًا وتعليق عمل مطار مومير، مع احتمال فرض قيود على مطارات أخرى في المنطقة. (روسيا اليوم)
