عربي-دولي
قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي
Lebanon 24
20-10-2025
|
02:56
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي
دونالد ترامب
على ممارسة مزيد من الضغط على
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لإنهاء الحرب في
أوكرانيا
.
وفي مقابلة بثتها قناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الأحد، وصف زيلينسكي بوتين بأنه "أقوى من
حماس
".
وسئل الرئيس الأوكراني عما إذا يتعين على
ترامب
أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنجليزية: "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، لكنه أقوى من حماس".
وأضاف: "إنها حرب أوسع نطاقا، وهو ثاني أكبر جيش في العالم. لهذا السبب يجب زيادة الضغط".
وبثت المقابلة بعد عودة زيلينسكي من رحلة إلى
واشنطن
، فشل خلالها في الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.
والتقى زيلينسكي ترامب في
البيت الأبيض
بعدما طالب بالحصول على صواريخ "توماهوك" لأسابيع، على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأميركي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق إنجاز بشأن وقف حرب أوكرانيا.
لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق
دبلوماسي
جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.
وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضا إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين، وقال: "إذا أردنا حقا تحقيق سلام عادل ودائم فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة".
وأضاف: "نعم، إنه محتل، لكن أوكرانيا تعاني وتقاتل"، وشدد على ضرورة إشراك الأوكرانيين في أي صفقة تشملهم.
لكن في مقابلة بثت الأحد بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي، أشار ترامب مرة أخرى إلى أنه غير مستعد لتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك".
وقال في برنامج على قناة "فوكس": "نحن أيضا بحاجة إليها. لا يمكننا إعطاء كل أسلحتنا لأوكرانيا".
وكثفت
موسكو
هجماتها على البنى التحتية المدنية
الأوكرانية
في الأسابيع الأخيرة، مما حرم الآلاف من التدفئة والإضاءة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
Lebanon 24
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
20/10/2025 12:58:26
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
20/10/2025 12:58:26
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يقول إن لقاء بوتين زيلينسكي يجب أن يكون "مُعدًا له جيدًا"
Lebanon 24
الكرملين يقول إن لقاء بوتين زيلينسكي يجب أن يكون "مُعدًا له جيدًا"
20/10/2025 12:58:26
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات بين بوتين وكيم.. هذا ما تم تأكيده
Lebanon 24
محادثات بين بوتين وكيم.. هذا ما تم تأكيده
20/10/2025 12:58:26
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأوكرانية
دبلوماسي
أوكرانيا
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
Lebanon 24
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
Lebanon 24
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:40 | 2025-10-20
20/10/2025 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
Lebanon 24
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
05:14 | 2025-10-20
20/10/2025 05:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
Lebanon 24
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:52 | 2025-10-20
20/10/2025 04:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:43 | 2025-10-20
20/10/2025 04:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
05:40 | 2025-10-20
القصة الكاملة لسرقة متحف "اللوفر".. هذا ما حصل
05:40 | 2025-10-20
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
05:14 | 2025-10-20
بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع
04:52 | 2025-10-20
"بوتين غير مرحب به في أي عاصمة أوروبية".. تصريح حاد لوزير خارجية ليتوانيا
04:43 | 2025-10-20
كاتس يُهدد قادة حماس!
04:34 | 2025-10-20
بناء على تعليمات كاتس.. الجيش الإسرائيلي بدأ ترسيم حدود الخط الأصفر داخل غزة
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطور إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:58:26
Lebanon 24
Lebanon 24
