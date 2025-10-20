Advertisement

عربي-دولي

قارن بين بوتين وحماس.. هذا ما قاله زيلينسكي

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1431603-638965511553603940.webp
Doc-P-1431603-638965511553603940.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب على ممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
Advertisement
وفي مقابلة بثتها قناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الأحد، وصف زيلينسكي بوتين بأنه "أقوى من حماس".

وسئل الرئيس الأوكراني عما إذا يتعين على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنجليزية: "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، لكنه أقوى من حماس".

وأضاف: "إنها حرب أوسع نطاقا، وهو ثاني أكبر جيش في العالم. لهذا السبب يجب زيادة الضغط".

وبثت المقابلة بعد عودة زيلينسكي من رحلة إلى واشنطن، فشل خلالها في الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.
والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض بعدما طالب بالحصول على صواريخ "توماهوك" لأسابيع، على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأميركي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق إنجاز بشأن وقف حرب أوكرانيا.

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضا إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين، وقال: "إذا أردنا حقا تحقيق سلام عادل ودائم فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة".
وأضاف: "نعم، إنه محتل، لكن أوكرانيا تعاني وتقاتل"، وشدد على ضرورة إشراك الأوكرانيين في أي صفقة تشملهم.

لكن في مقابلة بثت الأحد بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي، أشار ترامب مرة أخرى إلى أنه غير مستعد لتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك".

وقال في برنامج على قناة "فوكس": "نحن أيضا بحاجة إليها. لا يمكننا إعطاء كل أسلحتنا لأوكرانيا".

وكثفت موسكو هجماتها على البنى التحتية المدنية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، مما حرم الآلاف من التدفئة والإضاءة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.
مواضيع ذات صلة
عن البرنامج النووي الإيراني... هذا ما قاله بوتين
lebanon 24
20/10/2025 12:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
20/10/2025 12:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يقول إن لقاء بوتين زيلينسكي يجب أن يكون "مُعدًا له جيدًا"
lebanon 24
20/10/2025 12:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات بين بوتين وكيم.. هذا ما تم تأكيده
lebanon 24
20/10/2025 12:58:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوكرانية

دبلوماسي

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:40 | 2025-10-20
05:40 | 2025-10-20
05:14 | 2025-10-20
04:52 | 2025-10-20
04:43 | 2025-10-20
04:34 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24