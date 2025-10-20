فقدا ابنيهما.. ويتكوف يكشف عن لقاء نادر مع القيادي في حماس خليل الحية في مصر

Advertisement

كشف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن لحظة تواصل نادرة جمعته بالقيادي في حركة خليل الحية، حيث تحدثا تجربتهما المشتركة في "فقدان الابن".والتقى ويتكوف الحية في مصر في وقت سابق من شهر تشرين الأول الجاري خلال مفاوضات إنهاء حرب غزة، في لقاء غير مألوف وجها لوجه بين مسؤول أميركي وعضو في حماس.وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، قال ويتكوف إنه عندما دخل القاعة لحضور الاجتماع مع وفد حماس، وجد نفسه جالسا إلى جوار الحية مباشرة.وتابع المبعوث الأميركي: "قدمنا له تعازينا في فقدان ابنه، وأخبرته أنني فقدت ابنا، وأننا كنا أعضاء في ناد قاس للغاية: آباء دفنوا أبناءهم".وقتل همام نجل خليل الحية، في الغارة الجوية على مقر إقامة قادة الحركة في يوم 9 سبتمبر الماضي، التي لم تسفر عن مقتل أي من أعضاء حماس البارزين الذين استهدفتهم.أما أندرو ويتكوف ابن المفاوض الأميركي، فقد توفي عن عمر 22 عاما بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية.وخلال المقابلة على القناة الأميركية، أعرب ويتكوف عن شعوره بـ"الخيانة" عندما نفذت ضربة على مفاوضي حركة حماس في قطر الشهر الماضي.وقال: "أعتقد أننا، أنا وجاريد كوشنر (صهر ترامب) شعرنا بقليل من الخيانة".وأضاف ويتكوف: "كان لذلك تأثير كبير لأن القطريين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات، كما كان حال المصريين والأتراك. خسرنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس وأصبح من الصعب جدا الوصول إليها".