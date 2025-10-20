Advertisement

بهذا الشرط.. زيلينسكي مستعد للمشاركة بقمة ترامب وبوتين

Lebanon 24
20-10-2025 | 03:44
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للانضمام إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال وجهت إليه الدعوة.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين من كييف، "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، وإذا كانت الدعوة على شكل لقاء ثلاثي، أو ما يُعرف بالدبلوماسية المتنقلة، حيث يلتقي ترامب ببوتين، ثم يلتقي بي، فحينها، وبأي شكل من الأشكال، سنتفق على ذلك".

لكنه اعتبر في الوقت عينه أن المجر مكان غير مناسب للمفاوضات.

إلى ذلك، أكد أن "الموقف الروسي في المفاوضات لم يتغير"، قائلاً " يريدوننا أن ننسحب من منطقة دونباس"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي سياق آخر، أوضح زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى 25 منظومة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت.
وكالة فرانس برس

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

مؤتمر صحفي

فلاديمير

دبلوماسي

دونالد

