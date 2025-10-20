بهذا الشرط.. زيلينسكي مستعد للمشاركة بقمة ترامب وبوتين

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للانضمام إلى القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي ، في حال وجهت إليه الدعوة.

وقال زيلينسكي خلال ، اليوم الإثنين من ، "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، وإذا كانت الدعوة على شكل لقاء ثلاثي، أو ما يُعرف بالدبلوماسية المتنقلة، حيث يلتقي ببوتين، ثم يلتقي بي، فحينها، وبأي شكل من الأشكال، سنتفق على ذلك".



لكنه اعتبر في الوقت عينه أن مكان غير مناسب للمفاوضات.



إلى ذلك، أكد أن "الموقف الروسي في المفاوضات لم يتغير"، قائلاً " يريدوننا أن ننسحب من منطقة دونباس"، وفق ما نقلت .



وفي سياق آخر، أوضح زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى 25 منظومة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت.