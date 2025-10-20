Advertisement

عربي-دولي

كاتس يُهدد قادة حماس!

Lebanon 24
20-10-2025 | 04:43
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراته لحركة حماس، وقال في تصريحات اليوم الإثنين، إن "على كل عنصر من حماس خلف الخط الأصفر الانسحاب فوراً" وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف أن قادة حماس سيتحملون المسؤولية عن كل حادث، حسب تعبيره.
وكان الوزير الإسرائيلي توعد أمس الأحد أيضاً الحركة بتدفيعها ثمناً باهظاً. 

وقال في بيان إثر عشرات الغارات التي ضربت القطاع الفلسطيني، لاسيما مدينة رفح، إن "حماس ستتعلم بالطريقة الصعبة أننا مصممون على حماية جنودنا".

في حين نفت حماس حينها أي علاقة لها بالاشتباكات التي وقعت في رفح جنوبي القطاع، وفقاً لما أكدته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.
كتائب عز الدين القسام

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلي

عز الدين

إسرائيل

الغارات

يسرائيل

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24