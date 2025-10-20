كاتس يُهدد قادة حماس!

Advertisement

جدد تحذيراته لحركة ، وقال في تصريحات اليوم الإثنين، إن "على كل عنصر من حماس خلف الخط الأصفر الانسحاب فوراً" وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.وأضاف أن قادة حماس سيتحملون المسؤولية عن كل حادث، حسب تعبيره.وكان الوزير الإسرائيلي توعد أمس الأحد أيضاً الحركة بتدفيعها ثمناً باهظاً.وقال في بيان إثر عشرات التي ضربت القطاع الفلسطيني، لاسيما مدينة ، إن "حماس ستتعلم بالطريقة الصعبة أننا مصممون على حماية جنودنا".في حين نفت حماس حينها أي علاقة لها بالاشتباكات التي وقعت في رفح جنوبي القطاع، وفقاً لما أكدته ، الجناح العسكري للحركة.