Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا.. بين شعارات الحريات وممارسات القمع

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1431663-638965594497208159.png
Doc-P-1431663-638965594497208159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مفارقةٍ صارخة، تجد بريطانيا نفسها اليوم في مواجهة اتهاماتٍ متزايدة بازدواجية المعايير، بعدما كشفت تقارير رسمية عن توقيف أكثر من 12 ألف شخص خلال عام واحد فقط بسبب ما تصفه الشرطة بـ"الرسائل المسيئة عبر الإنترنت"، بمعدل 33 اعتقالاً يومياً.
Advertisement
ورغم أن لندن ترفع لواء الدفاع عن حرية التعبير حول العالم، فإن هذه الأرقام تثير تساؤلات عميقة حول واقع تلك الحرية داخل حدودها.

وتشير التقارير إلى أن السلطات البريطانية تسجل أسماء الموقوفين في سجلات الشرطة حتى من دون إدانتهم، وتفتح ملفات لما يسمى بـ"حوادث الكراهية غير الجنائية"، إذ يكفي أن يشعر أحدهم بالإساءة لتبدأ الإجراءات، حتى من دون أدلة ملموسة.

الكاتب والمحلل السياسي محمد قواص قال في حديث إلى سكاي نيوز عربية إن ما يجري في بريطانيا يعكس "ازدواجية لافتة" في الممارسات رغم الخطاب الليبرالي، مشيراً إلى أن ظاهرة الانفلات على وسائل التواصل الاجتماعي "عالمية"، لكن بريطانيا تتعامل معها بطريقة خاصة، إذ "تتحرك الشرطة أحياناً من دون أوامر قضائية، وتقوم باعتقالات مؤقتة فقط لتهدئة النفوس".

وأوضح قواص أن هذه الإجراءات غالباً ما تكون استجابة سريعة لشكاوى من "أذى إعلامي" ينتشر على السوشيال ميديا، من دون أن تكون هناك ترسانة قانونية واضحة لضبط تلك الحالات. وأضاف أن "السلطات لا تواجه أفراداً فقط، بل تتدخل أحياناً في صراعات فكرية وسياسية بين اليمين واليسار، أو بين الفلسطينيين واليهود والمسلمين والمهاجرين".

ويرى قواص أن هذا النهج يعكس "تحولاً عالمياً في التعامل مع الفضاء الرقمي"، مشيراً إلى أن "الدولة الأمنية العميقة في بريطانيا تسعى لتهدئة الشارع بوسائل غير تقليدية، وهو اتجاه يتوسع في الديمقراطيات الغربية".

وأشار إلى أن المظاهرات الأخيرة في لندن أقلقت اليمين المتطرف، ودَفعت الحكومة إلى موازنة دقيقة بين مكافحة معاداة السامية ومواجهة العداء للإسلام والفلسطينيين. وأضاف: "أصبحت الإجراءات الأمنية ضد حرية التعبير جزءاً من الموضة السياسية العالمية، لا استثناءً عليها".

وختم قواص بأن ما يحدث في بريطانيا اليوم "يتجاوز البعد القانوني ليصبح اختباراً فلسفياً لمفهوم الحرية الفردية نفسه"، محذّراً من أن "الإفراط في سنّ القوانين قد يحوّل الديمقراطية إلى سجن من النصوص"، مؤكداً أن "العدالة لا تُبنى على الخوف بل على الثقة بين المواطن والدولة".
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
تجمع العلماء المسلمين يدين القمع ويطالب الحكومة بالتحرك
lebanon 24
20/10/2025 15:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة إصدار أوامر بقمع التظاهرات… النيابة العامة تطالب بإعدام رئيسة وزراء سابقة
lebanon 24
20/10/2025 15:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينهم "حزب الله".. كيف يقوم وكلاء النظام الإيراني في الخارج بقمع المتظاهرين الإيرانيين؟
lebanon 24
20/10/2025 15:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الحرية: من بين السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية سفينة الضمير التي تحمل صحفيين وأطباء
lebanon 24
20/10/2025 15:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الديمقراطية

البريطانية

الديمقراطي

سكاي نيوز

البريطاني

المسلمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:07 | 2025-10-20
08:00 | 2025-10-20
07:32 | 2025-10-20
07:00 | 2025-10-20
06:30 | 2025-10-20
06:19 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24