عربي-دولي

دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 05:40
أشار موقع "واي نت" الإسرائيليّ إلى تلقّي موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيراً بعدما أُضيفوا إلى مجموعات "واتساب" تُدار من إيران ودول أخرى.
ويقول التحذير: "وردت مؤخراً تقارير عن إضافة دبلوماسيين إلى مجموعات "واتساب"، وليس من خلال جهات اتصالهم. هذه مجموعات يُنشئها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف من إيران وباكستان وغيرهما".

وأضاف التحذير: "من الضروري توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضم إليها وتُضاف إليها، بل وتغيير إعداداتها بحيث لا تُضاف إلا من قِبل جهات اتصال مُسجلة لديك". (الامارات 24)
