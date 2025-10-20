دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟

أشار موقع "واي نت" الإسرائيليّ إلى تلقّي موظفي ، تحذيراً بعدما أُضيفوا إلى مجموعات " " تُدار من ودول أخرى.

ويقول التحذير: "وردت مؤخراً تقارير عن إضافة دبلوماسيين إلى مجموعات "واتساب"، وليس من خلال جهات اتصالهم. هذه مجموعات يُنشئها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف من إيران وباكستان وغيرهما".



وأضاف التحذير: "من الضروري توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضم إليها وتُضاف إليها، بل وتغيير إعداداتها بحيث لا تُضاف إلا من قِبل جهات اتصال مُسجلة لديك". (الامارات 24)