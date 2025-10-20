27
دبلوماسيون إسرائيليون تلقوا تحذيرات أمنيّة... ما علاقة "واتساب"؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
05:40
photos
أشار موقع "واي نت" الإسرائيليّ إلى تلقّي موظفي
وزارة الخارجية الإسرائيلية
، تحذيراً بعدما أُضيفوا إلى مجموعات "
واتساب
" تُدار من
إيران
ودول أخرى.
ويقول التحذير: "وردت مؤخراً تقارير عن إضافة دبلوماسيين إلى مجموعات "واتساب"، وليس من خلال جهات اتصالهم. هذه مجموعات يُنشئها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف من إيران وباكستان وغيرهما".
وأضاف التحذير: "من الضروري توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضم إليها وتُضاف إليها، بل وتغيير إعداداتها بحيث لا تُضاف إلا من قِبل جهات اتصال مُسجلة لديك". (الامارات 24)
