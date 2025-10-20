Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: مستعدون لتوسيع التعاون مع إيران

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:16
Doc-P-1431691-638965631288807923.png
Doc-P-1431691-638965631288807923.png photos 0
قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون مع طهران في كل المجالات. 
وأتى ذلك، بعدما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مساء اليوم ، بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى موسكو لتسليم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي. (العربية) 
