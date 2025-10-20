Advertisement

عربي-دولي

كان مسؤولاً في عهد حافظ الأسد.. وفاة رئيس وزراء سوري سابق

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:19
Doc-P-1431693-638965632865472340.jpg
Doc-P-1431693-638965632865472340.jpg photos 0
توفي، أمس الأحد، رئيس الوزراء السوري الأسبق عبد الرؤوف الكسم في مدينة ميونخ في ألمانيا عن عمر ناهز 93 عاماً.
وكان الكسم ترأس الحكومة السورية ما بين 1980 و1987 خلال عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

يتحدر الكسم من عائلة دمشقية، ووالده الشيخ عطاء الله الكسم، كان مفتياً للديار الشامية بين عامي 1918 و1938. 

وولد الكسم عام 1932، ودرس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة دمشق عام 1953، ثم درس الهندسة في جامعة إسطنبول، وبعدها سافر إلى جنيف حيث حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الهندسة المعمارية في جامعتها عام 1963، ليؤسس بعدها، بالتعاون مع المعمار يوسف أبو حديد، مكتب العمران للدراسات المعمارية عام 1965.


عمل الكسم أستاذا في قسم العمارة في كلية الفنون الجميلة، ثم شغل منصب عمادة الكلية بين عامي 1964 و1970، وترأس قسم العمارة في كلية الهندسة المدنية ما بين 1970 و1977، ثم عُيّن محافظا لدمشق، ليشغل بعدها منصب رئيس مجلس الوزراء في عهد حافظ الأسد ما بين 1980 و1987.

شكّل الكسم ثلاث حكومات خلال توليه منصب رئاسة الوزراء في سوريا، ثم عُيّن رئيساً لمكتب الأمن القومي بعد ترك منصبه. 


رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

الأمن القومي

ألمانيا

السورية

العمران

الهند

12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:29 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
