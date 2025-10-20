كان مسؤولاً في عهد حافظ الأسد.. وفاة رئيس وزراء سوري سابق

Advertisement

توفي، أمس الأحد، رئيس الوزراء السوري الأسبق عبد الرؤوف الكسم في مدينة ميونخ في عن عمر ناهز 93 عاماً.وكان الكسم ترأس الحكومة ما بين 1980 و1987 خلال عهد الرئيس السوري الراحل حافظ .يتحدر الكسم من عائلة دمشقية، ووالده الشيخ عطاء الله الكسم، كان مفتياً للديار الشامية بين عامي 1918 و1938.وولد الكسم عام 1932، ودرس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة عام 1953، ثم درس الهندسة في جامعة إسطنبول، وبعدها سافر إلى حيث حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الهندسة المعمارية في جامعتها عام 1963، ليؤسس بعدها، بالتعاون مع المعمار يوسف أبو حديد، مكتب للدراسات المعمارية عام 1965.عمل الكسم أستاذا في قسم العمارة في كلية الفنون الجميلة، ثم شغل منصب عمادة الكلية بين عامي 1964 و1970، وترأس قسم العمارة في كلية الهندسة المدنية ما بين 1970 و1977، ثم عُيّن محافظا لدمشق، ليشغل بعدها منصب في عهد حافظ الأسد ما بين 1980 و1987.شكّل الكسم ثلاث حكومات خلال توليه منصب رئاسة الوزراء في ، ثم عُيّن رئيساً لمكتب بعد ترك منصبه.