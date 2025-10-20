أرقام مُقلقة... ماذا شهدت إسرائيل خلال 4 سنوات؟

ذكر موقع " "، أنّ تقريراً لمركز البحث والمعلومات في ، تحدّث عن أرقام مقلقة، كشفت عن تصاعد موجة النزوح .

Advertisement

وبحسب المركز، فإنّه بين 2020 و2024، غادر 145900 إسرائيلي البلاد أكثر مما عاد إليها.



وارتفعت أعداد المغادرين بشكل كبير خلال عامي 2022 و2023، حيث غادر 59400 إسرائيلي في عام 2022، بزيادة قدرها 44% مقارنة في العام السابق، بينما وصل عدد المغادرين في عام 2023 إلى 82800، بزيادة قدرها 39% عن العام السابق.

وسجل شهر تشرين الاول 2023 ارتفاعا لافتا في أعداد المغادرين بعد اندلاع الحرب.



وظلت هذه الزيادة مستمرة في عام 2024، حيث بلغ عدد المغادرين بين شهري كانون الثاني واب نحو 50,000، أي مماثل تقريبا لأعداد المغادرين خلال نفس الفترة في عام 2023.



وفي المقابل، كان عدد الإسرائيليين العائدين بعد إقامة طويلة في الخارج عام 2023 نحو 24200، وهو أقل من عدد العائدين في عام 2022.

واستمرت هذه الظاهرة في عام 2024، حيث بلغ عدد العائدين بين شهري كانون الثاني واب 12100، وهو أقل من عدد العائدين في الفترة عينها عام 2023. (روسيا اليوم)