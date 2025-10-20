Advertisement

عربي-دولي

دعوة للإستعداد... تحذير من حرب كبيرة قد تطال أوروبا خلال سنوات قليلة

Lebanon 24
20-10-2025 | 08:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "آي بيبر" البريطانية قالت إنّه ينبغي على الشعب البريطاني الاستعداد لحرب واسعة النطاق في أوروبا، خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأشارت الصحيفة البريطانيّة إلى أنّ توغلات روسيا الجريئة بشكل متزايد في أوروبا الشرقية، تُنذر بخطر الامتداد إلى "صراع ساخن" شامل يشمل حلف "الناتو".

وبحسب الصحيفة، فإنّه من المتوقّع تصاعد نشاط "الحرب الرمادية" لفلاديمير بوتين، من التخريب والهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي، قبل نهاية العقد.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأهب في المملكة المتحدة اللورد هاريس، إنّ "بريطانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر استعدادًا، عسكريًا ومجتمعيًا، لصراع واسع النطاق من هذا النوع قد يحدث في السنوات القليلة المقبلة".
 
ووفق هاريس، فإنّ الإستعدادات تشمل تخزين إمدادات الطوارئ لاستخدامها في حالة نشوب حرب أو هجوم كبير على البنية التحتية الوطنية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والنقل. (عربي 21)
 
 
 
