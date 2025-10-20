دعوة للإستعداد... تحذير من حرب كبيرة قد تطال أوروبا خلال سنوات قليلة

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "آي بيبر" قالت إنّه ينبغي على الشعب الاستعداد لحرب واسعة النطاق في ، خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانيّة إلى أنّ توغلات الجريئة بشكل متزايد في أوروبا الشرقية، تُنذر بخطر الامتداد إلى "صراع ساخن" شامل يشمل حلف " ".



وبحسب الصحيفة، فإنّه من المتوقّع تصاعد نشاط "الحرب الرمادية" لفلاديمير ، من التخريب والهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي، قبل نهاية العقد.



وقال رئيس اللجنة الوطنية للتأهب في المتحدة اللورد هاريس، إنّ " بحاجة إلى أن تكون أكثر استعدادًا، عسكريًا ومجتمعيًا، لصراع واسع النطاق من هذا النوع قد يحدث في السنوات القليلة المقبلة".

ووفق هاريس، فإنّ الإستعدادات تشمل تخزين إمدادات الطوارئ لاستخدامها في حالة نشوب حرب أو هجوم كبير على البنية التحتية الوطنية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والنقل. (عربي 21)