Advertisement

عربي-دولي

خامنئي لترامب: استمروا في أحلامكم!

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1431731-638965678612248068.png
Doc-P-1431731-638965678612248068.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفض المرشد الإيراني علي خامنئي ‬‬ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية.
Advertisement

وقال خامنئي عبر منصة إكس اليوم الإثنين "يجاهر الرئيس الأميركي بفخر أنه قصف القطاع النووي الإيراني ودمره... حسنًا استمروا في أحلامكم!".
مواضيع ذات صلة
"ستارشيب".. اختبار يقترب من أحلام المريخ
lebanon 24
20/10/2025 20:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من الحلم التوراتي إلى السياسات الراهنة: إسرائيل الكبرى بين الميثولوجيا والواقع
lebanon 24
20/10/2025 20:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ونوبل.. بين الحلم والخيبة
lebanon 24
20/10/2025 20:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
lebanon 24
20/10/2025 20:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

علي خامنئي

الإيرانية

الإيراني

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:17 | 2025-10-20
12:00 | 2025-10-20
11:46 | 2025-10-20
11:35 | 2025-10-20
11:29 | 2025-10-20
11:11 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24